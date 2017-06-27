В Славянске День Конституции отметили торжественным собранием

|27 июня 2017
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Накануне Дня Конституции, празднуемого Украиной 28 июня, в большом зале славянского исполкома состоялось приуроченное к этой дате торжественное мероприятие.
Участниками собрания были преимущественно представители исполкома и других учреждений бюджетной сферы. К ним с поздравительным словом обратился заместитель городского головы Юрий Подлесный. Свою речь он завершил напоминанием, что обеспечение конституционных прав жителей Славянска является прямой обязанностью собравшихся.
Другой аспект основного закона подчеркнула руководитель областного департамента науки и образования Надежда Оксенчук. Она акцентировала внимание на том, что Конституция регламентирует не только права граждан, но и их обязанности. Главная из которых – любить свою страну и не жалеть усилий для ее развития и процветания. Не снимая с себя ответственности за сегодняшние реалии, областная чиновница выразила надежду, что сегодняшняя молодежь сможет построить в Украине свободное и демократическое государство.
От имени подрастающего поколения выступила представительница общественной организации «Молодь сходу України» Оксана Ступак. Активистка заверила, что молодежь готова участвовать в конституционном процессе, а в будущем взять на себя управление городом, областью, государством.
Отдельным фрагментом мероприятия стал рассказ ведущих об истории создания Конституции Украины: от свода правил, составленных при Ярославе Мудром, до существующего ныне документа, утвержденного Верховной Радой 28 июня 1996 года. В этом году отечественная Конституция, признанная международными экспертами одной из лучших в Европе, отмечает 21-й день рождения. Неоднократно в выступлениях речь заходила о цене, которую Украина на протяжении всей своей истории платит за стремление к независимости и демократическим принципам. Счет потерь в этой борьбе продолжает пополняться и сегодня, что накладывает на современников особую ответственность.
Официальная часть мероприятия завершилась выступлением воспитанников творческих коллективов города.
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• Въезд на Северное кладбище откроют
• К платежам за электричество вновь вопросы
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• В Славянске День Конституции отметили торжественным собранием
• В Славянске создают форум местного развития
• Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут
• Славянску нужна рабочая группа по вопросам предпринимательства
• Славянские аграрии планируют провести жатву за 14 дней
26 июня 2017
• Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу
• Девятый титул Роже Федерера в Галле
• Полиция взяла на контроль мотоциклистов
• Мотоциклист на пешеходном переходе сбил женщину с грудным ребенком
• Осовременивание, увеличение стажа, ликвидация спецпенсий: чего ждать от пенсионной реформы
• В Славянске состоялись соревнования по рукопашному бою и самбо
• С третьей попытки: родинский «Шахтер» стал обладателем Кубка Донецкой области по футболу
23 июня 2017
• Председатель Славянской райгосадминистрации упрекнул членов коллегии в инертности
• На заседании исполкома руководство города выясняло отношения с сапожником
• Славянский горсовет просит Генпрокуратуру проверить законность действий областников
• Заработают ли светофоры на Вольной
• Новые детские площадки жэки возьмут на баланс
22 июня 2017
• В Славянске прошла акция по очистке города от стихийной рекламы
• Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»
• Горгаз просит пускать контролеров в дома, но при этом остерегаться мошенников
• Что такое пробация и какова ее цель
• В Богородичном женщина убила сожителя
• Украл машину, используя эвакуатор и давление на потерпевшую
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Комментарии к статье «В Славянске День Конституции отметили торжественным собранием»
Накануне Дня Конституции, празднуемого Украиной 28 июня, в большом зале славянского исполкома состоялось приуроченное к этой дате торжественное мероприятие.