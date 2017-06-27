В Славянске День Конституции отметили торжественным собранием

Участниками собрания были преимущественно представители исполкома и других учреждений бюджетной сферы. К ним с поздравительным словом обратился заместитель городского головы Юрий Подлесный. Свою речь он завершил напоминанием, что обеспечение конституционных прав жителей Славянска является прямой обязанностью собравшихся.

Другой аспект основного закона подчеркнула руководитель областного департамента науки и образования Надежда Оксенчук. Она акцентировала внимание на том, что Конституция регламентирует не только права граждан, но и их обязанности. Главная из которых – любить свою страну и не жалеть усилий для ее развития и процветания. Не снимая с себя ответственности за сегодняшние реалии, областная чиновница выразила надежду, что сегодняшняя молодежь сможет построить в Украине свободное и демократическое государство.

От имени подрастающего поколения выступила представительница общественной организации «Молодь сходу України» Оксана Ступак. Активистка заверила, что молодежь готова участвовать в конституционном процессе, а в будущем взять на себя управление городом, областью, государством.

Отдельным фрагментом мероприятия стал рассказ ведущих об истории создания Конституции Украины: от свода правил, составленных при Ярославе Мудром, до существующего ныне документа, утвержденного Верховной Радой 28 июня 1996 года. В этом году отечественная Конституция, признанная международными экспертами одной из лучших в Европе, отмечает 21-й день рождения. Неоднократно в выступлениях речь заходила о цене, которую Украина на протяжении всей своей истории платит за стремление к независимости и демократическим принципам. Счет потерь в этой борьбе продолжает пополняться и сегодня, что накладывает на современников особую ответственность.

Официальная часть мероприятия завершилась выступлением воспитанников творческих коллективов города.