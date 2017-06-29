В Славянске обсудили информационную составляющую гибридной войны

Спланированная подготовка

Первая часть заседания была посвящена событиям, происходившим в отечественном информационном пространстве до 2013 года. В частности, офицер обратила внимание на тот факт, что в период независимости Украины на ее территории создавались и брались под контроль российскими кураторами многие средства массовой информации. Через них гражданам прививался определенный контент: героизация силовых структур РФ, ее право преемственности после СССР, возвеличивание значимости победы в Великой Отечественной войне и исключительность роли советской армии в победе над фашизмом.

На эту тему снималось множество сериалов, шоу-программ, теле- и радиопередач, прочее. На протяжении 2000-х годов книжный рынок Украины буквально заполонили издания, которые докладчица определила термином «геополитическая фантастика». В них сюжеты строились на искаженных, а то и просто выдуманных фактах истории.

Параллельно навязывалась идея единства украинского и российского народов, а также ностальгия по СССР - как периоде всеобщего благополучия.

Отдельный сегмент "технологии мягкого действия" - активизация негосударственных пророссийских организаций, создание центров "Русский мир" и прочих очагов пропаганды. Периодически РФ проверяла Украину на прочность: конфликт из-за Тузлы, в Керченском проливе, газовые и товарные войны.

Майдан, Крым, Донбасс

Переломным моментом в информационной политике агрессора стал Евромайдан. Сразу после его начала, украинской (и российской) аудитории начали скармливать понятия "хунта", "правосеки", "бандеры", "фашисты", "государственный переворот" и т. д. Происходила демонизация майдановцев, которым приписывалось враждебное отношение ко всем русскоговорящим украинцам. Внутри РФ звучали призывы мобилизоваться для помощи Украине. Пропагандистский продукт сработал в обоих направлениях - готовили и внедряли его очень профессионально, признает Юлия Лапутина.

Аннексии Крыма и вторжению на Донбасс предшествовала волна слухов о якобы готовящемся приезде отрядов праворадикалов, жаждущих крови русскоязычного населения. Под этим предлогом проходила мобилизация пророссийски настроенных граждан, вскрывались законсервированные проекты создания народных республик, включая Закарпатье. С начала войны пропагандисты РФ усиленно внедряли образ "украинских карателей". Появилась масса фейков - «распятый мальчик», «поедание снегирей» и т. д. На экранах россми замелькали профессиональные "плакальщицы", рассказывающие о "зверствах" украинских силовиков. В то же время создавался образ российского воина-освободителя. Эффект в этом случае достигался за счет воздействия на эмоциональный уровень аудитории, блокирующий рациональное мышление.

Сегодняшний день

Рассказывая о текущей ситуации, офицер подчеркнула, что до 2014 года опыта информационного противодействия в гибридной войне у СБУ не было. Более того, сказать, что на сегодняшний день государство разработало и внедрило комплексную систему противодействия, тоже нельзя. Важным шагом Юлия Лапутина назвала запрет решением СНБО ряда российских интернет-ресурсов, посредством которых враг собирал разведданные, анализировал ситуацию в Украине, а также проводил информационные и экономические спецоперации, направленные на подрыв украинской государственности.

Добиться полной блокировки запрещенных сайтов технически невозможно, считает офицер СБУ, поэтому многое зависит от сознательности самих украинцев.

В данном контексте зашла речь и о другом аспекте запрета. Так, начальник отдела информационного обеспечения Славянского горсиполкома Вячеслав Самохвалов обратил внимание спикера на то, что на момент решения СНБО большинство госучреждений пользовались разработанными в РФ программами (типичный пример - программа бухгалтерского учета С1). Заменить их оказалось нечем. Отсюда вопрос: почему правительство не позаботилось о создании равноценного отечественного аналога и не проанонсировало его внедрение заранее?

Четкого ответа на него Юлия Лапутина не дала, объяснив, что в рамках своей компетенции не может отвечать за высшее руководство страны. По ее словам, Служба безопасности неоднократно подавала на рассмотрение правительству свои предложения по противодействию гибридной агрессии, однако далеко не все они были взяты в практическую разработку.

Нецелевая аудитория

Завершающая часть круглого стола прошла в диалоге с депутатами горсовета, работниками исполкома, активистами-общественниками и журналистами. Такой состав выглядел несколько странно, ведь для собравшихся все озвученные спикером проявления гибридной войны были очевидны. Логичнее было бы донести эту информацию до тех слоев населения, которые наиболее подвержены воздействию вражеской пропаганды. Но для этого нужны масштабные информационные кампании, а не локальные встречи с активистами. К сожалению, такой политики государство не проводит.

Зашла речь и техническом компоненте – трансляции телеканалов из РФ и ОРДЛО. Единственным мероприятием, выполненным в этой сфере, остается восстановление телевышки на Карачуне. Однако конкурировать с сигналом из Донецка она не может. Все это вместе с тяжелым экономическим положением в стране, буксующими реформами, коррупционными скандалами и парламентскими конфликтами нивелирует имидж государства в глазах части населения, что играет на руку агрессору.

Признавая справедливость этих замечаний, Юлия Лапутина отметила, что сегодня Служба безопасности Украины, как и другие государственные институты, тоже требует реформирования. И эффективность противодействия информационным технологиям российской пропаганды во многом зависит от темпов и качества этой реформы.