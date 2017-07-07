Зачем от славянцев закрывают школьные спортплощадки

С наступлением летних каникул несколько школ Славянска были обнесены заборами. И если в ООШ №13 ограждение появилось в целях безопасности из-за ведущихся строительных работ, то в школах №8 и №12 заборы поставили, руководствуясь нормами обустройства учебных заведений. Об этом рассказал профильный заместитель городского головы Юрий Подлесный.

- Ограждения в школах и детских садах должны быть как по санитарным, так и строительным нормам. К сожалению, средства на заборы в учебных заведениях мы выделяем по остаточному принципу. В этот раз хватило на две школы. Стараемся ставить прочные металлические или металлопрофильные конструкции, - объяснил заммэра.

По его словам, проблема с ограждениями до конца не решена, но более она касается детских садов, нежели школ. Тем не менее, резонанс среди славянцев вызвало именно ограждение общеобразовательных учреждений.

В редакцию стали поступать звонки читателей, которые живут недалеко от огражденных учебных заведений.

«Раньше мы с сыном каждый вечер гоняли мяч на футбольном поле возле 12-й школы. Теперь такой возможности нас лишили. В заборе, который там появился, уже раздвинули прутья, чтобы попадать на спортплощадку. Но я солидный человек - пролазить сквозь решетку не собираюсь», - сообщает житель города Алексей Мартыненко. По его словам, в городе и так не хватает спортплощадок. И летом, которое многие дети проводят «на асфальте», мягко говоря, непедагогично, лишать их возможности заняться спортом на оборудованной территории.

Алена Житняя, проживающая в районе молокозавода, - мама двоих дочерей. Молодая женщина привыкла гулять с девчонками во дворе ООШ №8 - недалеко от дома и малышкам есть, где побегать-попрыгать. Теперь, из-за появившегося забора, такой отдых стал недоступен. «Но ведь моя старшая дочь ходит в эту школу, в свое время сюда пойдет и младшая. Почему же летом школьный двор для них недоступен?» - недоумевает читательница.

Жители города делают акцент на том, что ограждение школьных территорий «толкает детвору в подворотни».

«Конечно, школьное имущество нужно беречь. Но тогда постройте взамен доступные спортивные площадки. А пока их нет, пусть ребятня пользуется тем, что имеется. Мы платим налоги не для того, чтобы ребенок на каникулах не мог зайти на школьную спортплощадку или поиграть в футбол на школьном поле», - говорят славянцы.

Справедливости ради отметим, что среди жителей бытует и другое мнение. Например, граждане, проживающие в мкр-не Лесной, вспоминают, как привлекательно выглядело футбольное поле с искусственным покрытием, пока не стало общедоступным. Если бы в школе имелся забор, площадка до сих пор радовала бы глаз первозданной красотой, считают они. С другой стороны, утверждают их оппоненты, зачем устанавливать поле, если на нем не смогут поиграть рядовые жители.

Выслушав аргументы, Юрий Подлесный признал их вполне обоснованными. По его словам, доступ к спортивным площадкам общеобразовательных школ в дневное время должен быть открытым. Он пообещал разобраться в вопросе и держать его на контроле.