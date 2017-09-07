На концерт «Квартала» приехали около 50 тысяч человек

|31 августа 2017
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В Краматорске самым ожидаемым событием празднования Дня независимости стало выступление студии «Квартал 95». Посмотреть его на площадь Мира собрались более 50 тысяч человек со всей Донецкой области.
По рассказам славянцев, посетивших мероприятие, подойти поближе к сцене было практически невозможно. Площадь была оцеплена правоохранителями, и вход на нее был доступен в нескольких местах. Концерт оказался очень душевным, и выступление прошло «на ура». Коллектив приехал в Краматорск в полном составе. Артисты показывали старые и новые номера, общались с публикой, шутили и импровизировали. Поскольку выступление в зале отличается от уличного, упор был сделан на визуализацию и музыку. Публика принимала своих любимцев тепло и эмоционально.
Вопреки расписанию, выступление «Квартала» продлилось меньше запланированного - всего два часа. Уже в 21:00 начался показ фильма «Слуга народа-2». Кино под открытым небом публика смотрела на большом экране, установленном на сцене. На просмотр политической комедии остались не все зрители, и, тем не менее, этот сеанс стал самым массовым кинопоказом в Украине.
Перед выступлением «квартальцы» дали пресс-конференцию. «Мы с большим уважением относимся к этому региону нашей страны. Мы хотели максимально вас поддержать. Я считаю, что артисты должны приезжать и поддерживать регион, который все эти годы поддерживает единение нашей страны, безопасность нашей страны. Мы вам за это очень благодарны», - сказал фронтмен студии «Квартал 95» Владимир Зеленский.
На вопрос, не боялись ли они ехать в Донецкую область, Зеленский ответил так: «Мы не футболисты, мы не боимся. И судя по их матчам, мы видим, что они даже мяча иногда боятся. Здесь безопаснее, чем в Киеве, в некоторых районах. Здесь люди сплоченней, они выбрали свой путь, они украинцы».
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• В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов
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Комментарии к статье «На концерт «Квартала» приехали около 50 тысяч человек»
В Краматорске самым ожидаемым событием празднования Дня независимости стало выступление студии «Квартал 95». Посмотреть его на площадь Мира собрались более 50 тысяч человек со всей Донецкой области.