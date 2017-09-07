«Украина - это ты»: День независимости своими руками

В последние несколько лет День независимости в Славянске отмечается неформально. К счастью, подрастающее поколение уже воспринимает его действительно, как праздник. Наиболее масштабная и занимательная часть действа прошла в парке «Шелковичный». Здесь в третий раз состоялся фестиваль «ДНК» - «День народження країни», организованный общественными активистами.

На входе в парк гостей встречали организаторы. Детям вручали программки, где были отмечены специальные локации. За их прохождение участники получали фишки, которые можно было обменять на памятные подарки. Их роль выполняла сувенирная продукция - значки, магнитики, чашки, футболки с логотипами фестиваля, и канцпринадлежности к школе.

Утром самым зрелищным событием стало соревнование по пейнтболу между силовыми ведомствами города. В нем приняли участие 5 команд. Первое место завоевал Славянский межрайонный отдел полиции охраны. На втором месте оказались бойцы райуправления ГСЧС, на третьем - прокуратура. Победителям игры городской голова Вадим Лях вручил акустическую систему и пожелал, чтобы сражения на Донбассе в частности и в Украине в целом велись лишь при помощи шариков с краской.

Если на пейнтболе детвора могла быть лишь зрителем, то в остальных конкурсах юные жители города приняли самое деятельное участие. Выбирать было из чего. Каждый уголок территории предлагал свое развлечение. Где-то нужно было пройти лабиринт, смонтированный из картонных коробок. Рядом, на новеньком танцполе в режиме нон-стоп проходил танцевальный баттл. В таком же режиме работал и открытый кинозал, где детям показывали полнометражные украинские мультфильмы. На зеленой зоне всех желающих учили писать старинными перьями. В качестве альтернативы можно было создать рукотворный шедевр из макаронных изделий. Пройдя несколько шагов, желающие попадали в зону игр народов мира. Итальянские и французские забавы явно пришлись по душе славянской детворе - к этим локациям стояла очередь.

Неизменной популярностью пользовалась локация, где демонстрировали работу самодельных роботов. Каждый желающий мог попробовать поиграть на «роботогитаре» или заставить электронное создание забить мяч в ворота соперника.

Пока дети развлекались, взрослые могли послушать лекцию или посетить тренинг. Темы варьировались от «Родового дерева» до «Как начать свой бизнес». Всей семьей можно было посетить зону «Взаимопонимание», где шли различные игры - от «Мафии» до «Крокодила». Обязательным условием участия в них было слово «вместе». То есть сюда приходили взрослые с детьми. Также семьями славянцы посещали студию йоги. Веселых упражнений хватало для всех. А еще были викторины, квесты, фотосессии и даже конкурс красоты «Дама с собачкой».

Отдельно стоит упомянуть локацию «Песочный город», где дети вместе с психологами строили «город счастья». Идеальное место для жительства каждый видел по-своему. Кто-то сооружал фонтаны и волшебные замки, кто-то усеивал все цветами, а кто-то создавал игрушечную армию, потому что реально нуждался в защите.

Когда город был построен, вместе с волонтерами ребята рассказали, кого бы в нем поселили. А потом загадали самую главную мечту и вместе с воздушным шариком отпустили ее в небо. Мечта улетала, а вместе с нею, как объяснили психологи, испарялись и детские страхи. Напомним, что в рамках проекта ПРОМИР жители города – как маленькие, так и взрослые - имеют возможность получить бесплатную психологическую помощь. Центр психологической реабилитации находится в здании станции юных техников на ул. Торской (Коммунаров), 45.

После песочного города юные зодчие вновь превратились в танцоров, мастеров- «очумелые ручки», дегустаторов сладостей и бесстрашных покорителей квестов. Праздник, начавшийся в 11:00, закончился к 19 часам. День, проведенный в парке, и дети, и взрослые, называли счастливым и удачным. На вопрос, где они были, школьники отвечали - «У моей страны сегодня День рождения. Мы праздновали!».

И это - лучшее опровержение тезиса о том, что якобы у нас ничего не меняется.