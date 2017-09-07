Министр инфраструктуры анонсировал запуск новых рейсов Ryanair до украинских городов

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что переговоры с ирландским лоукостом Ryanair продолжаются и он точно начнет полеты из Украины в следующем году.

"Переговоры возобновлены, они продолжаются. По моему личному убеждению и людей, которые принимали участие в переговорах, Ryanair имел все основания и возможности в сентябре этого года начать летать из аэропорта "Борисполь" и аэропорта "Львов". Это искусственные преграды, специально сорван переговорный процесс, отложенный на потом в надежде, что этого не произойдет никогда", - отметил Омелян.

Он также заверил, что Ryanair точно зайдет в аэропорт "Борисполь".

По его словам, вероятнее всего, ирландский лоукост начнет свои полеты и в другие украинские города уже в следующем году.

"Мы работаем, чтобы это произошло в этом году, но, скорее всего, это будет все-таки 2018 год" , - сообщил министр.

В свою очередь, в какие именно областные центры может запустить рейсы бюджетная авиакомпания, Омелян не уточнил.

Как сообщалось, 10 июля ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок.

В Ryanair отметили, что аэропорт "Борисполь" стал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины". Дешевые авиабилеты стали недоступны для украинских пассажиров.

После заявления Ryanair об отмене рейсов в Украину украинская авиакомпания-монополист МАУ, по словам Омеляна, уменьшила свою лоукост-программу втрое.

13 июля аэропорт "Борисполь" заявил, что возобновляет переговоры с ирландским лоукостером Ryanair в новом формате.