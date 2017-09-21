В Славянске огласили итоги Всеслобожанского конкурса имени Михаила Петренко

|21 сентября 2017
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В Славянске стартовал второй этап мероприятий, приуроченных к празднованию 200-летия поэта-романтика Михаила Петренко. Начался он с торжественной программы, проходившей 19 сентября в концертном зале городской школы искусств.
Место для мероприятия выбрали не случайно, ведь его формат подразумевал не только литературную, но и музыкальную составляющую. Содержание концертных номеров соответствовало теме собрания, преимущественно это были народные песни. Среди них - созданные по произведениям Петренко. Участие в концерте принимали артисты из Славянска, Славянского района и Краматорска, каждое выступление публика встречала очень тепло.
Но больше всех оваций сорвал паренек из села Садки Тернопольской области Роман Сасанчин, который в марте 2015 года с песней "Дивлюсь я на небо" стал победителем шоу "Голос. Діти". В Славянск Роман приехал по приглашению оргкомитета Всеслобожанского конкурса имени Михаила Петренко, чтобы выступить перед горожанами и получить премию за популяризацию творчества поэта-романтика.
В этой же номинации лауреатами конкурса стали Николай Капуста (г. Донецк), а также две организации - ТРК "С-ПЛЮС" и центральная библиотека имени Михаила Петренко. Принимая награду, директор коммунального учреждения Лариса Мамедова сообщила, что по согласию трудового коллектива премию библиотекари передадут волонтерской группе, делающей маскировочные сетки для украинских военных.
Персональные премии в номинации "Поэзия" присудили Любови Черной из Покровска и харьковчанину Сергею Жадану. Лично приехать поэт в этот день не смог, но пообещал, что обязательно посетит Славянск еще до окончания тематической недели памяти. Наиболее вероятно, что творческая встреча с ним состоится 22 сентября в главном корпусе ДГПУ, где с 12:00 запланирован завершающий праздничный цикл литературный праздник "Поетичні нащадки Михайла Петренка".
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• Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»
• Почему Славянск попадает в экологический антирейтинг
• Кишечные инфекции: наметился рост
• На Химике завелся «интересный мужчинка»
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19 сентября 2017
• Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо
• Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам
• Открытый школьный Кубок по волейболу
• Достижения славянских мастеров самбо
• Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича
• Артур Ромащенко – победитель турнира по боксу
• Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате Украины по кикбоксингу
• Об асфальте в лужах и новых бордюрах
• Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске
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15 сентября 2017
• Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями
• Александра Дзюбу оштрафовали за коррупционное деяние
• Почему гастролирующие цирки и луна-парки не могут найти себе в Славянске постоянного места
• Детский сад: работаем по принципу «детоцентризма»
• Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять
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14 сентября 2017
• В области - новый руководитель Нацполиции
• Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания
• Славянский исполком проголосовал за создание образовательного округа
• О Чернобыле и Донбассе: в "Теплице" прошел показ фильмов фестиваля "86"
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В Славянске стартовал второй этап мероприятий, приуроченных к празднованию 200-летия поэта-романтика Михаила Петренко. Начался он с торжественной программы, проходившей 19 сентября в концертном зале городской школы искусств.