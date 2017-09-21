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Фотофакт

Славянск узнаваемый

В Славянске огласили итоги Всеслобожанского конкурса имени Михаила Петренко

Павел Коротенко
21 сентября 2017 Просмотров: 9 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
На сцене лауреат 6-го литературно-художественного конкурса имени Михаила Петренко поэтесса Любовь Чорна.

В Славянске стартовал второй этап мероприятий, приуроченных к празднованию 200-летия поэта-романтика Михаила Петренко. Начался он с торжественной программы, проходившей 19 сентября в концертном зале городской школы искусств.

Место для мероприятия выбрали не случайно, ведь его формат подразумевал не только литературную, но и музыкальную составляющую. Содержание концертных номеров соответствовало теме собрания, преимущественно это были народные песни. Среди них - созданные по произведениям Петренко. Участие в концерте принимали артисты из Славянска, Славянского района и Краматорска, каждое выступление публика встречала очень тепло. 

Но больше всех оваций сорвал паренек из села Садки Тернопольской области Роман Сасанчин, который в марте 2015 года с песней "Дивлюсь я на небо" стал победителем шоу "Голос. Діти". В Славянск Роман приехал по приглашению оргкомитета Всеслобожанского конкурса имени Михаила Петренко, чтобы выступить перед горожанами и получить премию за популяризацию творчества поэта-романтика.

В этой же номинации лауреатами конкурса стали Николай Капуста (г. Донецк), а также две организации - ТРК "С-ПЛЮС" и центральная библиотека имени Михаила Петренко. Принимая награду, директор коммунального учреждения Лариса Мамедова сообщила, что по согласию трудового коллектива премию библиотекари передадут волонтерской группе, делающей маскировочные сетки для украинских военных.

Персональные премии в номинации "Поэзия" присудили Любови Черной из Покровска и харьковчанину Сергею Жадану. Лично приехать поэт в этот день не смог, но пообещал, что обязательно посетит Славянск еще до окончания тематической недели памяти. Наиболее вероятно, что творческая встреча с ним состоится 22 сентября в главном корпусе ДГПУ, где с 12:00 запланирован завершающий праздничный цикл литературный праздник "Поетичні нащадки Михайла Петренка".

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Комментарии к статье «В Славянске огласили итоги Всеслобожанского конкурса имени Михаила Петренко»

В Славянске стартовал второй этап мероприятий, приуроченных к празднованию 200-летия поэта-романтика Михаила Петренко. Начался он с торжественной программы, проходившей 19 сентября в концертном зале городской школы искусств.

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