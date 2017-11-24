Стадион имени Скиданова: слово за госоветом

Еще одним вопросом, который будет вынесен на пленарное заседание очередной сессии, станет присвоение стадиону «Химик» имени покойного тренера футбольного клуба «Славхлеб» Юрия Скиданова.

Напомним, что соответствующая инициатива поступила от группы депутатов городского совета минувшим летом. Она рассматривалась на публичных общественных слушаниях и сборах трудового коллектива стадиона. Кроме того, по данному вопросу было проведено электронное голосование на сайте горсовета. В результате всех этих мероприятий выяснилось, что большинство горожан поддерживают идею переименования стадиона.

Теперь свое слово должны сказать депутаты городского совета. В случае, если проект решения будет поддержан большинством голосов, стадион «Химик» станет стадионом имени Юрия Скиданова.