Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО

|24 ноября 2017
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Славянцам, участвовавшим в антитеррористической операции, выделили 21 участок земли в мкр-не Солнечный. Рабочее совещание по распределению наделов состоялось в исполкоме 16 ноября. Приглашали на него лишь тех, кто подал заявление на участки.
Мероприятие было заявлено в плане как «встреча АТОшников с мэром». Как оказалось - ошибочно, и из-за этого изначально возникла путаница. Участники АТО возмущались, что узнали о встрече случайно, а городской голова Вадим Лях на ходу перестраивал планы. В итоге, пусть импровизированная, но встреча все же состоялась.
Всего в очереди на распределение земли стоит 91 участник АТО. Тем, кто подал заявление еще в 2014-2015 годах, участки достались практически в центре. Остальным, судя по всему, придется довольствоваться мкр-ном Семеновка. Там, как объяснили представители управления архитектуры, город сможет выделить 250-280 земельных наделов.
- Мы изыскиваем и другие варианты. Пересмотрим землю в городе. Если есть возможность выделить участок, это будет сделано, - пообещал мэр.
Координатор общественной организации «Захисник» Фридон Векуа в свою очередь объяснил, что люди поедут и на Семеновку - было бы на чем туда добираться.
- Ведь нормальный участок, это еще и инфраструктура: газ, свет, дороги, общественный транспорт. То, что далеко от центра - не проблема. А вот отсутствие асфальта или воды - уже становится препятствием, - считает он.
По словам Вадима Ляха, сейчас говорить об инфраструктуре на землях Семеновки, где выделят участки бойцам, рано. Пока город профинансировал создание детального плана территории. Он будет готов к концу текущего года. В январе предположительно состоится его общественное обсуждение, в феврале - проект вынесут на сессию горсовета. На этом этапе пустырь обзаведется виртуальными улицами, они получат названия. Приблизительно в марте участки будут распределены между очередниками. И вот тогда пойдет речь о привязке к местности, уличном освещении или остановках маршруток. На это, говорит мэр, понадобится около года.
Участники АТО предлагали рассмотреть для выделения земельные наделы «поближе к цивилизации». Среди предложений были озвучены Химпром, пустырь на ул. Ярослава Мудрого (Урицкого) вдоль движения троллейбуса до поворота на ЦНИЛ, пустырь на бул. Героев Крут (Пасова). Как выяснилось, все эти земли по разным причинам поделить и раздать не представляется возможным.
Так, земля на Химпроме, кстати, как и на Черевковке, неожиданно принадлежит поселку Райгородок. Город пытается решить эту проблему на протяжении многих лет, но пока безрезультатно. На ул. Ярослава Мудрого пролегают путепровод и подземные коммуникации. Максимум, что здесь можно устроить - это зеленую зону. А вот пустующие участки на бул. Героев Крут имеют целевое назначение. Они выделены под будущее строительство трех многоэтажных домов. Еще одна многоэтажка поместится на ул. Олимпийской мкр-на Лесной и две - на пустыре возле горводоканала.
- Это только кажется, что все просто, и мы ничего не делаем. На самом деле, работа ведется. Мы ищем инвесторов на строительство домов. Но пока они приезжают, смотрят, и ничего не происходит, - отчитался градоначальник.
Он также заявил, что если участники АТО найдут инвесторов, международные фонды или государственные программы, готовые вкладывать деньги в строительство многоэтажного жилья для бойцов, городское руководство пойдет навстречу и будет оказывать всяческое содействие.
Такая же непростая ситуация складывается и со славянскими недостроями.
- Я еще в начале каденции стал заниматься этим вопросом. Кроме недостроенной больницы на Химике, все здания находятся в частной собственности. Сначала хотели купить дома на Масложире для переселенцев. Но это ЖСК, и закон не позволяет такую покупку за бюджетные средства. Ничего не получилось и с домами в районе молокозавода и на перекрестке Центральной (Карла Маркса) и Шелковичной (Искры), - поделился мэр.
Например, дом в районе молокозавода город не смог купить, потому что его продают за 5 млн гривен как стройматериалы, но без документов. Вадим Лях признался, что против выкупа выступили юристы. Могла возникнуть ситуация, когда местный бюджет заплатит деньги, а потом окажется, что достроить здание невозможно. Что касается недостроя на Центральной, там даже начался судовой процесс по возвращению здания в коммунальную собственность. Но в процессе выяснилось, что дом уже перепродали, и теперь продолжать суд не имеет смысла - он заведомо будет проигран.
Подняли АТОШники и еще один вопрос. Так, Фридон Векуа заявил, что земли в мкр-не Солнечный в обход участников боевых действий отдавали другим лицам, написавшим заявление на землю гораздо позднее. Эти разговоры в Славянске возникают не впервые. Однако мэр заверил, что махинаций с участками не происходит.
- В мою каденцию ни одного нового участка там не выдавалось. У меня, например, там тоже есть земля. Но получил я ее еще в 2012 году. Просто, чтобы окончательно это выделение узаконить, нужно три сессии. Ранее я участком не занимался. А теперь хочу снести там деревья, и для этого тоже нужно разрешение сессии. Поэтому вопрос постоянно возникает и муссируется в обществе, - пояснил свое видение Вадим Лях.
В целом, встреча, несмотря на спонтанность, оказалась довольно продуктивной. Во-первых, многие участники АТО лишь на ней узнали о существовании общественной организации, которая отстаивает их права и решает проблемы. Во-вторых, договорились о регулярных встречах с городским головой. Они будут проходить примерно раз в месяц. В третьих, будет создана рабочая группа из представителей органов власти и участников АТО для решения всех их вопросов и обсуждения острых тем.
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Комментарии к статье «Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО»
Славянцам, участвовавшим в антитеррористической операции, выделили 21 участок земли в мкр-не Солнечный. Рабочее совещание по распределению наделов состоялось в исполкоме 16 ноября. Приглашали на него лишь тех, кто подал заявление на участки.