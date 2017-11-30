Славянцев приглашают на курсы первой помощи

Все жители и гости города имеют возможность пройти обучение на бесплатных курсах оказания первой доврачебной помощи. Их проводит Славянская организация общества Красного Креста Украины.

Курсы помогут овладеть навыками реанимации, первой помощи при несчастных случаях, ознакомиться с техникой спасения жизни. Всех желающих на них научат оказывать помощь при бытовых ранениях, останавливать кровь при сильных кровотечениях, делать непрямой массаж сердца. Участники тренингов освоят вспомогательные спасательные мероприятия в случае ДТП.

- Что делать, когда человеку рядом стало плохо? Что предпринять, если кто-то из вашей семьи получил травму? Как поступить, если вы стали участником ДТП? В нашей жизни слишком много ситуаций, когда правила оказания первой доврачебной помощи могут спасти жизнь. На наших курсах участники не только овладеют базовыми знаниями оказания первой доврачебной помощи, но и отработают их на практике с использованием манекенов, - обещают организаторы.

Курсы будут проходить с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. Телефон для справок: (050) 279-77-37.