|30 ноября 2017
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Все жители и гости города имеют возможность пройти обучение на бесплатных курсах оказания первой доврачебной помощи. Их проводит Славянская организация общества Красного Креста Украины.
Курсы помогут овладеть навыками реанимации, первой помощи при несчастных случаях, ознакомиться с техникой спасения жизни. Всех желающих на них научат оказывать помощь при бытовых ранениях, останавливать кровь при сильных кровотечениях, делать непрямой массаж сердца. Участники тренингов освоят вспомогательные спасательные мероприятия в случае ДТП.
- Что делать, когда человеку рядом стало плохо? Что предпринять, если кто-то из вашей семьи получил травму? Как поступить, если вы стали участником ДТП? В нашей жизни слишком много ситуаций, когда правила оказания первой доврачебной помощи могут спасти жизнь. На наших курсах участники не только овладеют базовыми знаниями оказания первой доврачебной помощи, но и отработают их на практике с использованием манекенов, - обещают организаторы.
Курсы будут проходить с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. Телефон для справок: (050) 279-77-37.
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Приветствую, гость! Вход
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• Славянцев приглашают на курсы первой помощи
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• Самая сильная женщина планеты проведет благотворительный мастер-класс в Славянске
• Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии
29 ноября 2017
• Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры
• Навстречу людям с инвалидностью
• Славянский районный совет не может определиться с программой «Донецкий куркуль»
• Кто выбирает места для детских площадок
• «Славгорводоканал» займется люками
• «Водопонижение» дождалось благодарности от активиста
• Минута молчания, грамоты комитету и поздравления спортсменам
• Страсти вокруг ДК на Университетской: добрые намерения или пиар
• «Продленка» в славянских школах может стать платной
• Школу №16 пока не закроют - мэрия будет бороться
28 ноября 2017
• В Краматорске и Харькове прошли соревнования по самбо
• Чемпионат Украины по дзюдо среди мастеров
• Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинка"
• «Вольники» Славянска успешно выступили на турнире «Торские игры»
• Ковалев нокаутировал Шабранского во втором раунде
• Французские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса
• Лионель Меси получил «Золотую бутсу»
24 ноября 2017
• Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют
• Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга
• Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут
• В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода
• Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу
• Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО
• Пьяный водитель сбил пешехода
• Вблизи Славянска произошла смертельная авария
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Все жители и гости города имеют возможность пройти обучение на бесплатных курсах оказания первой доврачебной помощи. Их проводит Славянская организация общества Красного Креста Украины.