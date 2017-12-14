Во дворе «Теплицы» волонтеры строят беседку

|14 декабря 2017
|Просмотров: 65
|
Обжившись за осень в новом помещении, команда платформы инициатив "Теплица" приступила к организации прилегающего пространства. 7 декабря молодежь начала строить во дворе дома деревянную беседку.
Средства на строительство конструкции предоставили, а вернее, распределили через конкурс мини-грантов международные партнеры - благотворительный фонд ЮНИСЕФ. Как рассказала координатор проекта "Теплица" Анна Авдиянц, свой грант волонтеры выиграли еще по-старому "месту жительства", на ул. Васильевской (Окт. Революции). Тогда деньги хотели потратить на ремонт одной из арендованных комнат, но после переезда в свежеотремонтированное помещение такая необходимость отпала.
По согласованию с финансовыми донорами грант перепрофилировали на покупку и возведение беседки. Намного сложнее оказалось найти взаимопонимание с живущими в доме людьми - у них обновление дворовой инфраструктуры вызвало негативную реакцию. Поясняя свою позицию, жильцы высказывают опасения, что теперь во дворе вечером и ночью будут собираться шумные компании. И такой риск, нужно признать, действительно есть. Со своей стороны, "Теплица" готова гарантировать, что ее активисты не будут нарушать вечерний и ночной покой живущих здесь граждан, но ручаться, что беседку не облюбуют представители асоциального сегмента общества никто, конечно, не может.
Отметим, что с подобным отношением команде "Теплицы" приходится сталкиваться не впервые. На улице Васильевской, к примеру, отдельным местным жителям очень мешал парклет - зона отдыха из сделанных ребятами лавочек. Сейчас эту конструкцию забрали и установили у крыльца по новому адресу, на улице Торской (Коммунаров), 4.
Частично компенсирует такие трения то, что круг людей, готовых поддержать инициативы "Теплицы", намного шире, и процесс его расширения продолжается. Показательна в этом плане акция "Подаруй дитині свято", которую молодежь третий год проводит ко дню Святого Николая. Суть акции проста - собрав письма воспитанников реабилитационных центров, волонтеры предлагают горожанам взять любое письмо и исполнить написанное в нем желание (в большинстве случаев это игрушка или одежда). В этом году к реабцентрам подключили школу-интернат для слепых и слабовидящих детей и детский дом семейного типа, в котором живет семья Шевченко.
Всего набралось 70 писем, в 2015-м начинали с 30-ти. Но больше всего волонтеров радует то, как быстро откликнулись доброжелатели. Письма разошлись буквально за неделю. Причем не только по Славянску. Несколько заявок взяли на себя краматорчане, 20 детских желаний захотели исполнить живущие за границей украинцы, подписчики "Теплицы" в социальных сетях.
Предложение благотворителей оказалось настолько велико, что получилось исполнить даже групповую заявку детей из школы-интерната - 23 декабря они поедут на экскурсию в экопарк Фельдмана (г. Харьков). А 19-го к ним в гости с подарками и костюмированным представлением придут волонтеры "Теплицы". Остальных юных авторов писем пригласят в этот день в платформу инициатив - для большого праздничного события.
14 декабря 2017
• В Славянске стартовал сезон продажи елок
• И вот она нарядная: как украсить елку в год желтой Собаки
• Человек с открытым сердцем: Анна Куркурина провела мастер-класс в Славянске
• Верующие родители против ID-сертификатов для 9-классников
• Почему славянские школы не публикуют финансовую отчетность
• Во дворе «Теплицы» волонтеры строят беседку
13 декабря 2017
• «Лесная сказка»: вопросов больше, чем ответов
• Урны, «урнозаменители» и культура
• Когда на Вокзальной появятся лежачие полицейские
• Бездомные собаки активизировались
• Недострой на Центральной становится опасным
• Директор КАТП объяснил, почему горят баки
• И вновь о люках: полицию просят проверить пункты приема металла
• Ломаченко – Ригондо: Шакал сдался на экваторе
• «Эффективный город» проведет в Славянске всеукраинский форум
• Содовый завод в Славянске: «хотелка» или реальная возможность
• Еврокубковая весна: «Шахтер» сыграет с «Ромой», «Динамо» - с АЕКом
• «Юность»: спасти еще можно, но пока не получается
• Марлос признан лучшим футболистом Украины
• Как это делается в Славянске: кто ртуть нашел, тот ее и хранит
• «Золотой мяч-2017»: Криштиану Роналду получил трофей и догнал Лионеля Месси
• Бронзовая награда Божены Мальцевой
9 декабря 2017
• Активист заявил о попытке фальсификации конкурса на должность начальника УЖКХ
• У жителя Славянска изъяли 2 кг марихуаны
• Полиция поймала продавщиц метадона
• Cлавянцы продолжают переходить дорогу на САТу в неположенном месте
• Проект рекультивации свалки должен быть готов до конца года
• Батюка, 6: инцидент почти исчерпан
• Жители села Сидорово против заказника на их землях
7 декабря 2017
• Новогодние подарки и ребенок: как не разрушить волшебство и не заработать аллергию
— 14 декабря 2017 —
Как и в прошлом году, в нынешнем сезоне торговля елками в Славянске стартовала в начале декабря. По словам реализаторов новогодних деревьев, этому способствует наметившаяся в обществе тенденция к установке лесной красавицы ко Дню святого Николая.
— 14 декабря 2017 —
Наступающий год желтой земляной Собаки привносит свои нотки в украшение праздничной елки. По крайней мере, так заверили журналистов «ТВ плюс» в торговых отделах города, где продают новогодние безделушки.
— 14 декабря 2017 —
В минувшую субботу, 9 декабря, следящие за своей фигурой жительницы Славянска получили уникальную возможность принять участие в мастер-классе от самой сильной женщины планеты Анны Куркуриной.
— 14 декабря 2017 —
В Славянске возникла неожиданная проблема с оформлением сертификатов о неполном среднем образовании. О ней рассказала замначальника гороо Марина Хохлова.
Приветствую, гость! Вход
14 декабря 2017
• В Славянске стартовал сезон продажи елок
• И вот она нарядная: как украсить елку в год желтой Собаки
• Человек с открытым сердцем: Анна Куркурина провела мастер-класс в Славянске
• Верующие родители против ID-сертификатов для 9-классников
• Почему славянские школы не публикуют финансовую отчетность
• Во дворе «Теплицы» волонтеры строят беседку
13 декабря 2017
• «Лесная сказка»: вопросов больше, чем ответов
• Урны, «урнозаменители» и культура
• Когда на Вокзальной появятся лежачие полицейские
• Бездомные собаки активизировались
• Недострой на Центральной становится опасным
• Директор КАТП объяснил, почему горят баки
• И вновь о люках: полицию просят проверить пункты приема металла
• Ломаченко – Ригондо: Шакал сдался на экваторе
• «Эффективный город» проведет в Славянске всеукраинский форум
• Содовый завод в Славянске: «хотелка» или реальная возможность
• Еврокубковая весна: «Шахтер» сыграет с «Ромой», «Динамо» - с АЕКом
• «Юность»: спасти еще можно, но пока не получается
• Марлос признан лучшим футболистом Украины
• Как это делается в Славянске: кто ртуть нашел, тот ее и хранит
• «Золотой мяч-2017»: Криштиану Роналду получил трофей и догнал Лионеля Месси
• Бронзовая награда Божены Мальцевой
9 декабря 2017
• Активист заявил о попытке фальсификации конкурса на должность начальника УЖКХ
• У жителя Славянска изъяли 2 кг марихуаны
• Полиция поймала продавщиц метадона
• Cлавянцы продолжают переходить дорогу на САТу в неположенном месте
• Проект рекультивации свалки должен быть готов до конца года
• Батюка, 6: инцидент почти исчерпан
• Жители села Сидорово против заказника на их землях
7 декабря 2017
• Новогодние подарки и ребенок: как не разрушить волшебство и не заработать аллергию
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Во дворе «Теплицы» волонтеры строят беседку»
Обжившись за осень в новом помещении, команда платформы инициатив "Теплица" приступила к организации прилегающего пространства. 7 декабря молодежь начала строить во дворе дома деревянную беседку.