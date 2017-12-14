Во дворе «Теплицы» волонтеры строят беседку

...а караван идет

Средства на строительство конструкции предоставили, а вернее, распределили через конкурс мини-грантов международные партнеры - благотворительный фонд ЮНИСЕФ. Как рассказала координатор проекта "Теплица" Анна Авдиянц, свой грант волонтеры выиграли еще по-старому "месту жительства", на ул. Васильевской (Окт. Революции). Тогда деньги хотели потратить на ремонт одной из арендованных комнат, но после переезда в свежеотремонтированное помещение такая необходимость отпала.

По согласованию с финансовыми донорами грант перепрофилировали на покупку и возведение беседки. Намного сложнее оказалось найти взаимопонимание с живущими в доме людьми - у них обновление дворовой инфраструктуры вызвало негативную реакцию. Поясняя свою позицию, жильцы высказывают опасения, что теперь во дворе вечером и ночью будут собираться шумные компании. И такой риск, нужно признать, действительно есть. Со своей стороны, "Теплица" готова гарантировать, что ее активисты не будут нарушать вечерний и ночной покой живущих здесь граждан, но ручаться, что беседку не облюбуют представители асоциального сегмента общества никто, конечно, не может.

Отметим, что с подобным отношением команде "Теплицы" приходится сталкиваться не впервые. На улице Васильевской, к примеру, отдельным местным жителям очень мешал парклет - зона отдыха из сделанных ребятами лавочек. Сейчас эту конструкцию забрали и установили у крыльца по новому адресу, на улице Торской (Коммунаров), 4.

Сторонников прибавляется

Частично компенсирует такие трения то, что круг людей, готовых поддержать инициативы "Теплицы", намного шире, и процесс его расширения продолжается. Показательна в этом плане акция "Подаруй дитині свято", которую молодежь третий год проводит ко дню Святого Николая. Суть акции проста - собрав письма воспитанников реабилитационных центров, волонтеры предлагают горожанам взять любое письмо и исполнить написанное в нем желание (в большинстве случаев это игрушка или одежда). В этом году к реабцентрам подключили школу-интернат для слепых и слабовидящих детей и детский дом семейного типа, в котором живет семья Шевченко.

Всего набралось 70 писем, в 2015-м начинали с 30-ти. Но больше всего волонтеров радует то, как быстро откликнулись доброжелатели. Письма разошлись буквально за неделю. Причем не только по Славянску. Несколько заявок взяли на себя краматорчане, 20 детских желаний захотели исполнить живущие за границей украинцы, подписчики "Теплицы" в социальных сетях.

Предложение благотворителей оказалось настолько велико, что получилось исполнить даже групповую заявку детей из школы-интерната - 23 декабря они поедут на экскурсию в экопарк Фельдмана (г. Харьков). А 19-го к ним в гости с подарками и костюмированным представлением придут волонтеры "Теплицы". Остальных юных авторов писем пригласят в этот день в платформу инициатив - для большого праздничного события.