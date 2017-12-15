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Фотофакт

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Суд отменил решение исполкома по приватизации помещения женой секретаря горсовета

Павел Коротенко
15 декабря 2017 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

После 9 месяцев рассмотрения, 13 декабря, Славянский горрайонный суд признал неправомерными решения исполнительного комитета и городского совета Славянска о приватизации путем выкупа помещения на ул. Ген. Батюка, 21/83-2.

Изюминка процесса состоит в том, что данное помещение было выкуплено Татьяной Богданец - женой секретаря городского совета Жана Кима. При этом Ким не объявил, как того требует законодательство, о конфликте интересов, возникающих у него в этом деле. Не сделал этого и городской голова Вадим Лях, которому также были известны детали принимаемого решения. В итоге шесть общественных организаций Славянска подали в отношении исполкома и горсовета административный иск, требуя отменить решения, принятые с нарушениями закона о противодействии коррупции. Кроме того, заявители указывали, что решение о приватизации принималось местной властью без проведения общественных слушаний по данному вопросу. 

Напомним, что ранее активисты успешно опротестовали решения городской власти по покупке ДК на ул. Университетской и утверждению программы обращения с бездомными животными, которые также были приняты без консультаций с представителями общественности. Прецедент, видимо, чиновников ничему не научил.

Рассмотрение материалов дела продолжалось около 9 месяцев, на протяжении которых заслушали свидетелей, а Татьяну Богданец привлекли к процессу в качестве третьей стороны. Ее позицию в суде представляло доверенное лицо, интересы горсовета отстаивали юристы исполкома. 

13 ноября состоялось итоговое заседание. Заслушав позицию сторон, судья Любовь Мирошниченко постановила признать решения исполнительного комитета и городского совета о приватизации помещения путем выкупа и внесении изменений в перечень объектов коммунальной собственности незаконными, и отменила их действие. Также в постановлении суда говорится, что бездеятельность городского головы и исполкома в вопросе проведения общественных слушаний является противоправной. На подачу апелляции, по закону, ответчикам дается 10 дней.

Вместе с тем, подавшие иск общественники настаивают, что, кроме отмены незаконно принятых решений, необходимо возбудить уголовное производство по признакам коррупции, имевших, по их мнению, место в процессе приватизации и выкупа спорного помещения. Этот пункт должен быть отображен в полном тексте постановления, который будет опубликован через несколько дней.

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Комментарии к статье «Суд отменил решение исполкома по приватизации помещения женой секретаря горсовета»

После 9 месяцев рассмотрения, 13 декабря, Славянский горрайонный суд признал неправомерными решения исполнительного комитета и городского совета Славянска о приватизации путем выкупа помещения на ул. Ген. Батюка, 21/83-2.

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