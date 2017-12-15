Райгородокская громада поверила новым владельцам аcфальтобетонного завода

Положительному решению предшествовала эпопея, связанная с желанием жителей Райгородка видеть возле своего поселка экологически безопасное предприятие. Ранее "ТВ плюс" уже писала, что на протяжении ряда лет райгородокцы жаловались на вредные выбросы, которые производят работающие около поселка предприятия по производству асфальтобетонной смеси. По словам жителей, отсутствие или изношенность фильтровального оборудования на заводах приводило к тому, что продукты сжигаемого в качестве топлива мазута загрязняли атмосферу, ухудшая качество жизни местного населения. Многочисленные попытки "надавить" на собственников через местное, районное и областное руководство к успеху не приводили. Поэтому, когда на одном из производств сменился владелец, люди рефлекторно усмотрели в этом новую угрозу экологии и своему здоровью.

Мнение громады поддержал Райгородокский поселковый совет и депкорпус Славянского районного совета. В октябре текущего года сессия района отказала новому собственнику - ООО "Северодонецкий асфальтобетонный завод" в согласовании технической документации по денежной оценке арендуемого предприятием земельного участка, тем самым заблокировав работу завода. Спустя месяц ситуация изменилась кардинальным образом.

22 ноября, на очередном пленарном заседании, председатель Райгородокского поселкового совета Александр Гадяцкий сообщил коллегам, что с руководством предприятия был достигнут ряд компромиссных договоренностей. Прежде всего, собственник обязался до марта следующего года перевести предприятие с мазута на природный газ и оборудовать производственный комплекс современной системой фильтрации. Кроме того, руководство завода заключило с громадой социальный контракт, согласно которому предприятие обязуется вкладывать средства в инфраструктурные проекты. К выполнению одного из обязательств - строительству автодороги Райгородок-Лиман заводчане уже приступили.

На новой встрече с жителями поселка людям сообщили о наладившемся диалоге. Вняв приведенным аргументам, среди которых немалую роль сыграли налоги в местный бюджет, райгородокцы дали "добро" на легализацию "Северодонецкого асфальтобетонного завода". 22 ноября это решение утвердили и депутаты Славянского районного совета. Таким образом, одним "грязным" предприятием на территории громады должно стать меньше.