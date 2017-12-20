Приемной семье купили жилье для создания детского дома

|20 декабря 2017
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Славянск получил из госбюджета целевую субвенцию для создания дома семейного типа для детей-сирот (ДДСТ). Сумма в размере
1 миллион 760 тысяч гривен потрачена на покупку дома, который передадут приемной семье.
Чтобы успеть осуществить сделку, пришлось в срочном порядке созывать внеочередную сессию горсовета, на пленарном заседании которой 18 декабря были приняты все необходимые решения.
Дом передадут переселенцам, которые приехали в Славянск в 2015 году. В ДДСТ они будут воспитывать пятерых детей. «Сейчас политика государства направлена на то, чтобы как можно меньше детей-сирот находились в интернатных учреждениях и были охвачены семейными формами воспитания, к которым относятся и детские дома семейного типа», - отметила начальник службы по делам детей Елена Соколова.
Дом находится на улице Игоря Александрова (бывш. Плеханова), 42-а (район улицы Мира). Двухэтажное здание построено в 1990 году, его общая площадь составляет 162,5 кв. метра. Жилье полностью благоустроено, оснащено мебелью и в дополнительном ремонте не нуждается. Кроме всего прочего, во дворе имеется бассейн.
Жилье будет находиться в коммунальной собственности города, и пользоваться им приемная семья сможет до тех пор, пока в нем будет действовать ДДСТ. Если по каким-то причинам, к примеру, по состоянию здоровья или по достижении преклонного возраста, родители больше не смогут воспитывать приемных детей, им придется вернуть жилье в распоряжение городского совета. После чего дом может быть передан другой приемной семье.
Городской голова Вадим Лях подчеркнул, что государство выделило городу деньги для создания ДДСТ впервые за все годы независимости.
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Славянск получил из госбюджета целевую субвенцию для создания дома семейного типа для детей-сирот (ДДСТ). Сумма в размере
1 миллион 760 тысяч гривен потрачена на покупку дома, который передадут приемной семье.