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Фотофакт

В Новый год со старым мусором

Общественный совет Славянска против передачи «Лесной сказки» в областную собственность

Павел Коротенко
21 декабря 2017 Просмотров: 238 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Удивление общественников вызывает тот факт, что при наличии в Святогорске нескольких десятков заброшенных лагерей и баз отдыха, областное руководство ухватилось именно за "Лесную сказку".

На заседании городского общественного совета, состоявшегося 14 декабря, обсуждалась инициатива областного руководства о строительстве на базе детского лагеря "Лесная сказка" центра подготовки олимпийского резерва.

Отдать несложно, с чем останемся

Во время обсуждения выяснилось, что идею области забрать у города детский лагерь, общественность Славянска категорически не поддерживает. Очень эмоционально и убедительно свою позицию объяснил председатель общественной организации "Спортивный клуб рукопашного боя "Беркут" Игорь Чечинов, воспитанники которого регулярно арендуют часть "Лесной сказки" для проведения спортивных сборов. После передачи объекта в коммунальную собственность области, опасаются спортсмены, такой возможности уже не будет. Поддержать тренера на заседание пришли также воспитанники клуба и их родители, предупредившие аудиторию о риске лишиться единственного городского объекта детского оздоровления.

Согласившись с доводами, участники заседания высказались за то, чтобы решение о судьбе лагеря принималось исключительно после проведения общественных слушаний. Причем их результат должен стать определяющим для депутатов горсовета. При этом председатель общественного совета Андрей Федорченко напомнил, что несколько решений исполкома и горсовета, принятых без учета общественного мнения, суд уже отменил. Разработать текст ходатайства о слушаниях по "Лесной сказке" форум поручил профильному комитету.

Прозябание или развитие

Во время обсуждения к теме подключился заместитель городского головы Юрий Подлесный. Он сообщил, что исполком уже инициировал общественные консультации по спорному вопросу. Провести их планируется в январе 2018 года. Каков будет итог – предугадать сложно.  

Активистам заммэра посоветовал не торопиться с выработкой позиции и сначала ознакомиться с материалами гороо по экономической ситуации на данном объекте. Тогда, мол, и будет понятно, стоит ли «овчинка выделки». По словам Юрия Подлесного, на сегодняшний день бытовые условия в лагере находятся на очень низком уровне, но улучшить их у горсовета средств нет.  Кроме того, он предложил представителям общественного совета съездить в «Лесную сказку», чтобы своими глазами увидеть состояние лагеря и его перспективность. Отметим, что решение о выездном заседании приняли ранее и депутаты городского совета, обсуждавшие тему на прошлой неделе.  

В то же время инициаторы проекта по строительству на базе «Лесной сказки» олимпийского центра свое выездное заседание уже провели. В минувший уикенд на объекте побывали глава ДонОВГА Павел Жебривский и президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка. Как следует из публикации на странице Павла Жебривского, лагерь их устроил, и на него уже готовится проектная документация. Дело, по словам главы облгосадминистрации, осталось за малым – позитивным решением Славянского депкорпуса.

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Комментарии к статье «Общественный совет Славянска против передачи «Лесной сказки» в областную собственность»

На заседании городского общественного совета, состоявшегося 14 декабря, обсуждалась инициатива областного руководства о строительстве на базе детского лагеря "Лесная сказка" центра подготовки олимпийского резерва.

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