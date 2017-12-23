В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС

|22 декабря 2017
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В Украине 14 декабря отмечали День ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС. В этот день чествовали людей, 31 год назад ценой собственного здоровья спасших человечество от радиационной катастрофы. И вспоминали тех, кто сделал это ценой собственной жизни.
В Славянске, у памятника Чернобыльской Славы, прошел торжественный митинг. Поздравить ликвидаторов и их вдов, пожелать им здоровья и мирного неба собрались представители городского и областного руководства, силовых и правоохранительных структур, молодежь.
С приветственными словами выступили городской голова Вадим Лях, зампредседателя Донецкой обладминистрации Игорь Стокоз, заместитель военного комиссара Василий Хребтов, преподаватель военной подготовки машиностроительного лицея Виталий Бойко, депутат Славянского горсовета Виктор Винниченко, вдова ликвидатора Людмила Ковалева, председатель городской организации инвалидов Всеукраинского «Союза Чернобыль Украины» Сергей Храптович.
Собравшиеся вспомнили трагические события 1986 года и проявленный ликвидаторами героизм, пожелали долгих лет здравствующим ныне чернобыльцам и почтили память погибших минутой молчания.
Членам организации Владимиру Доброносу и Александру Колодию Сергей Храптович вручил знаки отличия «Народна пошана». Юрий Горшков получил медаль «За заслуги». Ряд ликвидаторов получили памятные знаки.
Также Сергей Храптович напомнил, что в этом году с момента открытия памятника Чернобыльской Славы минуло пять лет. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в создании монумента – от проектировки до строительства – и объявил, что с этого момента памятник является для чернобыльцев «Постом номер 1».
«Это пост памяти и славы. Сегодня и навсегда я хочу, чтобы и славянцы, и гости города, проходя мимо памятника Чернобыльской Славы, отдавали дань памяти и уважения ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС», - подчеркнул он.
В завершение митинга собравшиеся возложили к подножию памятника цветы.
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22 декабря 2017
• Лучшим классным руководителем Славянска стал учитель физкультуры
• Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик
• Пьяный житель Славянска пытался угнать машину
• Погиб, пытаясь распилить снаряд
• Будут ли в Славянске мыть мусорные баки
• На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры
• В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС
• В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью
21 декабря 2017
• В Славянске появилась новая иллюминация
• В Славянске зажглась новогодняя елка
• Петарды в городе: кому-то - праздник, а кому-то - стресс
• На озерах Славкурорта видели пеликана
• Преимущества интернет-ресурсов со скидками и промокодами
• Что еще изменилось в водоканале
• Жители Николаевки требуют компенсации за сгоревшую бытовую технику
• «Славгорводоканал» открыл обновленный абонотдел
• Славянской пенсионерке пригрозили 12 годами тюрьмы за долг «Укртелекому» в 100 гривен
• В Новый год со старым мусором
• Дороги будут ремонтировать с учетом люков
• Общественный совет Славянска против передачи «Лесной сказки» в областную собственность
• В школах оборудуют дополнительные светоточки
• До конца года на Масложире тепло получат 70% квартир
• Почему Славянск не выполнил распоряжение области по ртути
• «Волшебный пендель», или Почему славянской власти нужен толчок
• Что происходило в опустевшем исполкоме
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20 декабря 2017
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Комментарии к статье «В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС »
В Украине 14 декабря отмечали День ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС. В этот день чествовали людей, 31 год назад ценой собственного здоровья спасших человечество от радиационной катастрофы. И вспоминали тех, кто сделал это ценой собственной жизни.