В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС

В Украине 14 декабря отмечали День ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС. В этот день чествовали людей, 31 год назад ценой собственного здоровья спасших человечество от радиационной катастрофы. И вспоминали тех, кто сделал это ценой собственной жизни.

В Славянске, у памятника Чернобыльской Славы, прошел торжественный митинг. Поздравить ликвидаторов и их вдов, пожелать им здоровья и мирного неба собрались представители городского и областного руководства, силовых и правоохранительных структур, молодежь.

С приветственными словами выступили городской голова Вадим Лях, зампредседателя Донецкой обладминистрации Игорь Стокоз, заместитель военного комиссара Василий Хребтов, преподаватель военной подготовки машиностроительного лицея Виталий Бойко, депутат Славянского горсовета Виктор Винниченко, вдова ликвидатора Людмила Ковалева, председатель городской организации инвалидов Всеукраинского «Союза Чернобыль Украины» Сергей Храптович.

Собравшиеся вспомнили трагические события 1986 года и проявленный ликвидаторами героизм, пожелали долгих лет здравствующим ныне чернобыльцам и почтили память погибших минутой молчания.

Членам организации Владимиру Доброносу и Александру Колодию Сергей Храптович вручил знаки отличия «Народна пошана». Юрий Горшков получил медаль «За заслуги». Ряд ликвидаторов получили памятные знаки.

Также Сергей Храптович напомнил, что в этом году с момента открытия памятника Чернобыльской Славы минуло пять лет. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в создании монумента – от проектировки до строительства – и объявил, что с этого момента памятник является для чернобыльцев «Постом номер 1».

«Это пост памяти и славы. Сегодня и навсегда я хочу, чтобы и славянцы, и гости города, проходя мимо памятника Чернобыльской Славы, отдавали дань памяти и уважения ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС», - подчеркнул он.

В завершение митинга собравшиеся возложили к подножию памятника цветы.