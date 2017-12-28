Славянцам презентовали сборник ранних стихов Александра Романько

Представленный публике сборник «Не замучит меня хромота» (на фото) состоит из русскоязычных стихотворений и интермедий, написанных автором в ранний период его жизни. Первое издание книги вышло в конце 1990-х годов, когда Александру Романько исполнилось всего 25 лет. От первого издания новый сборник отличается большим количеством размещенных в нем материалов и разделением их на две главы – «Не замучит меня хромота» и «Накануне замысла», куда вошли ранее не публиковавшиеся произведения.

Следует отметить, что в последние годы Александр Романько готовил к изданию новый сборник, объединяющий украиноязычные стихи, написанные им в зрелом возрасте. После смерти поэта этот проект продолжают его родственники и друзья. Средства на издание второй книги планируется собрать на благотворительной основе и за счет продажи сборника «Не замучит меня хромота». Желающие присоединиться к сбору средств или купить уже вышедшее в свет издание могут обращаться в центральную библиотеку Славянска. Общий тираж книги составляет 100 экземпляров, стоимость одного сборника – 60 грн.