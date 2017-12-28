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Фотофакт

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Славянцам презентовали сборник ранних стихов Александра Романько

Павел Коротенко
28 декабря 2017 Просмотров: 131 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В центральной городской библиотеке 27 декабря состоялась презентация второго, дополненного издания произведений поэта и журналиста Александра Романько, ушедшего из жизни в последних числах ноября.

Представленный публике сборник «Не замучит меня хромота» (на фото) состоит из русскоязычных стихотворений и интермедий, написанных автором в ранний период его жизни. Первое издание книги вышло в конце 1990-х годов, когда Александру Романько исполнилось всего 25 лет. От первого издания новый сборник отличается большим количеством размещенных в нем материалов и разделением их на две главы – «Не замучит меня хромота» и «Накануне замысла», куда вошли ранее не публиковавшиеся произведения. 

Следует отметить, что в последние годы Александр Романько готовил к изданию новый сборник, объединяющий украиноязычные стихи, написанные им в зрелом возрасте. После смерти поэта этот проект продолжают его родственники и друзья. Средства на издание второй книги планируется собрать на благотворительной основе и за счет продажи сборника «Не замучит меня хромота». Желающие присоединиться к сбору средств или купить уже вышедшее в свет издание могут обращаться в центральную библиотеку Славянска. Общий тираж книги составляет 100 экземпляров, стоимость одного сборника – 60 грн.

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Комментарии к статье «Славянцам презентовали сборник ранних стихов Александра Романько»

В центральной городской библиотеке 27 декабря состоялась презентация второго, дополненного издания произведений поэта и журналиста Александра Романько, ушедшего из жизни в последних числах ноября.

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