|28 декабря 2017
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В центральной городской библиотеке 27 декабря состоялась презентация второго, дополненного издания произведений поэта и журналиста Александра Романько, ушедшего из жизни в последних числах ноября.
Представленный публике сборник «Не замучит меня хромота» (на фото) состоит из русскоязычных стихотворений и интермедий, написанных автором в ранний период его жизни. Первое издание книги вышло в конце 1990-х годов, когда Александру Романько исполнилось всего 25 лет. От первого издания новый сборник отличается большим количеством размещенных в нем материалов и разделением их на две главы – «Не замучит меня хромота» и «Накануне замысла», куда вошли ранее не публиковавшиеся произведения.
Следует отметить, что в последние годы Александр Романько готовил к изданию новый сборник, объединяющий украиноязычные стихи, написанные им в зрелом возрасте. После смерти поэта этот проект продолжают его родственники и друзья. Средства на издание второй книги планируется собрать на благотворительной основе и за счет продажи сборника «Не замучит меня хромота». Желающие присоединиться к сбору средств или купить уже вышедшее в свет издание могут обращаться в центральную библиотеку Славянска. Общий тираж книги составляет 100 экземпляров, стоимость одного сборника – 60 грн.
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• Славянцам презентовали сборник ранних стихов Александра Романько
27 декабря 2017
• ФК «Славянск» и «Сапфир» продолжают побеждать
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• 14 медалей славянских «вольников» на Всеукраинском турнире
• Эль-классико, впечатляющая серия «Манчестер Сити» и рекордсмен Кейн
• Игрок сборной Словении Беньямин Вербич подписал контракт с киевским «Динамо»
• С ртутью славянцам предлагают подождать до принятия специальной Программы
• Василий Хоменко вновь сорвал аппаратное совещание. В ответ мэр пообещал, что машину активиста будут «минировать»
• В парке началась реконструкция
• Итоги 2017-го: волонтеры обсудили плюсы и минусы парка «Шелковичный»
• Лишится ли Славянск статуса города-курорта
• На Семеновке построят новую стелу
• Городской совет поблагодарил бойцов «Триады»
• Форум «Эффективный город» собрал в Славянске более 100 участников
23 декабря 2017
• В Центр предоставления админуслуг славянцы обратились более 20 тысяч раз
• Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика
22 декабря 2017
• Лучшим классным руководителем Славянска стал учитель физкультуры
• Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик
• Пьяный житель Славянска пытался угнать машину
• Погиб, пытаясь распилить снаряд
• Будут ли в Славянске мыть мусорные баки
• На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры
• В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС
• В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью
21 декабря 2017
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В центральной городской библиотеке 27 декабря состоялась презентация второго, дополненного издания произведений поэта и журналиста Александра Романько, ушедшего из жизни в последних числах ноября.