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Фотофакт

Эволюция елочных игрушек

В Славянске состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры

Павел Коротенко
4 января 2018 Просмотров: 200 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Следующее факельное шествие активисты планируют провести 29 января, в день памяти Героев Крут.
  • Участники шествия почтили память погибших воинов АТО.

В первый день нового года активисты городской организации ВО "Свобода" и примкнувшие к ним горожане прошли с зажженными факелами и патриотическими слоганами от Соборной площади до памятника Тарасу Шевченко.

Из истории вопроса

Напомним, что традиция отмечать день рождения лидера украинского национально-освободительного движения Степана Бандеры пришла в Славянск 3 года назад. Первый марш состоялся 1 января 2015 года, в каденцию Олега Зонтова, и противодействия городской власти не вызвал. Но с приходом к должности мэра Вадима Ляха ситуация накалилась. В 2017 году во время шествия, на которое приехали и активисты из других городов, звучали лозунги, в том числе, радикального содержания. Это дало повод мэру обратиться в суд с иском о запрете факельного шествия. По мнению городского головы, оно угрожало общественному порядку и безопасности населения. Иск Вадима Ляха суд не удовлетворил и 29 января 2017-го состоялся факельный марш в честь героев Крут. На этот раз, однако, событие не обошлось без инцидента. Во время шествия колонны во дворе центральной клинической больницы раздался взрыв гранаты. Личность правонарушителя и его мотивы поныне не установлены.

Это происшествие мэр Славянска использовал как дополнительный аргумент к запрету факельного шествия и в конце декабря 2017 года снова обратился в суд. Повторный отказ Фемиды удовлетворить его требования дал богатую почву для иронических комментариев в социальных сетях, где, кроме прочего, упоминалось, что средства за проигранную тяжбу будут заплачены из горбюджета.

Позиция городского руководства

Решение суда Вадим Лях прокомментировал на специально созванном брифинге, в ходе которого он подтвердил свою позицию о необходимости запрета факельного шествия. Вспомнив об оскорбительных репликах в адрес городской власти, выкрикивавшиеся ранее участниками марша, мэр указал на тот факт, что руководство города, заботясь о покое граждан, отказалось от праздничных фейерверков. 

Справедливости ради следует добавить, что ранее мэрия подавала силовикам заявку на использование пиротехники, но последние в просьбе отказали, объяснив, что звуковые эффекты могут использоваться террористами в качестве маскировки для диверсий. Но факелы в перечень запрещенных к использованию предметов не входят, что и подтвердил Донецкий окружной суд.

Беспрецедентные меры

Вечером 1 января 2018 года на Соборной площади собрались около сотни активистов. Сразу отвечая на самый "больной" для отдельных славянцев вопрос, сообщим, что люди были местные, за исключением нескольких человек, приехавших из соседних городов. В 17:00, построившись в колонну и взяв в руки зажженные факелы, участники марша отправились к скверу Шевченко. Персональных оскорбительных реплик и провокативных лозунгов на этот раз не звучало. Колонна скандировала традиционные проукраинские слоганы и пела национальный гимн.

Более примечательным был другой аспект мероприятия - беспрецедентные меры безопасности. С самого начала движения марш оцепили тесным кольцом вооруженные правоохранители. Они сопровождали процессию на протяжении всего пути и во время митинга у памятника Тарасу Шевченко. Опуская комментарии активистов по этому поводу, отметим, что, как бы там ни было, чрезвычайных происшествий в этот раз не случилось.

Митинг, как неосновная часть мероприятия, был коротким. Организаторы акции поблагодарили пришедших горожан за поддержку и рассказали о том, что география традиции факельных шествий на Донетчине постепенно расширяется. 1 января 2018-го такой марш впервые состоялся в прифронтовой Авдеевке. Уделив несколько минут роли Степана Бандеры в истории Украины и почтив минутой молчания память погибших воинов АТО, участники шествия потушили факелы и разошлись.

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Комментарии к статье «В Славянске состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры»

В первый день нового года активисты городской организации ВО "Свобода" и примкнувшие к ним горожане прошли с зажженными факелами и патриотическими слоганами от Соборной площади до памятника Тарасу Шевченко.

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