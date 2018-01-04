Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе

Несмотря на то, что городские власти не предусмотрели для местной детворы новогодние развлечения на центральной площади, утренник для маленьких славянцев все же состоялся. Днем 1 января его провела общественная организация «Слов'янська січ».

Программа называлась «Танцы со сказочными героями» и свое название полностью оправдала. Юных жителей и гостей города, а также их родителей ждали игры, конкурсы, викторины и танцы с ростовыми куклами. Кроме традиционных хороводов организаторы устроили для детворы вполне современную дискотеку. Даже Дед Мороз прибыл на площадь в стиле 21 века - на гироскутере.

Подарков, сладостей и хорошего настроения хватило на всех. Юные участники представления уносили с собой не только призы, но и украинские флажки, чтобы их «сердце билось в одном ритме со страной». Кстати, эта фраза была главным слоганом новогоднего развлечения.