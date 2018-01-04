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Фотофакт

Эволюция елочных игрушек

Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе

Светлана Вьюниченко
4 января 2018 Просмотров: 138 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Несмотря на то, что городские власти не предусмотрели для местной детворы новогодние развлечения на центральной площади, утренник для маленьких славянцев все же состоялся. Днем 1 января его провела общественная организация «Слов'янська січ».

Программа называлась «Танцы со сказочными героями» и свое название полностью оправдала. Юных жителей и гостей города, а также их родителей ждали игры, конкурсы, викторины и танцы с ростовыми куклами. Кроме традиционных хороводов  организаторы устроили для детворы вполне современную дискотеку. Даже Дед Мороз прибыл на площадь в стиле 21 века - на гироскутере. 

Подарков, сладостей и хорошего настроения хватило на всех. Юные участники представления уносили с собой не только призы, но и украинские флажки, чтобы их «сердце билось в одном ритме со страной». Кстати, эта фраза была главным слоганом новогоднего развлечения.

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Комментарии к статье «Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе»

Несмотря на то, что городские власти не предусмотрели для местной детворы новогодние развлечения на центральной площади, утренник для маленьких славянцев все же состоялся. Днем 1 января его провела общественная организация «Слов'янська січ».

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