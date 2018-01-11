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Фотофакт

Поминальная культура

На Соборной площади искали тех, кто верит в Деда Мороза

Павел Коротенко
11 января 2018 Просмотров: 168 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Каждому обнявшему Деда Мороза обещалось счастье и везение на весь год.

Утром 7 января активисты общественной организации "Искусство жизни" провели на центральной площади Славянска необычную акцию. Как признались ее организаторы, идею шоу они "подсмотрели" в интернете.

Антураж мероприятия был несложным: возле городской елки появился Дед Мороз, рядом с которым был плакат, призывающий всех, кто верит в этого сказочного персонажа, подойти к нему и обнять. В ответ обещалось счастье и везение на весь наступивший год. Следует признать, что такие дивиденты оказались востребованными не только детворой, но и многими взрослыми. Заручиться покровительством Деда Мороза изъявляли желание даже случайные прохожие.

После главного события, акция переросла в развлекательную программу. Дети и взрослые водили хоровод, пели украинские колядки, танцевали, играли в подвижные игры и участвовали в развивающих конкурсах. Отметим, что большинство своих мероприятий "Искусство жизни" проводит в сквере "Мечта", однако на этот раз традицию решили изменить. Во-первых, в сквере сейчас слишком сыро, а во-вторых, вся рождественско-новогодняя атрибутика сосредоточена на Соборной площади. Как оказалось, решение было принято правильно, ведь к празднику присоединились немало славянцев и гостей города. Даже те, кто в Деда Мороза давно уже не верит, но не упускает возможности весело провести время возле городской елки.

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Комментарии к статье «На Соборной площади искали тех, кто верит в Деда Мороза»

Утром 7 января активисты общественной организации "Искусство жизни" провели на центральной площади Славянска необычную акцию. Как признались ее организаторы, идею шоу они "подсмотрели" в интернете.

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