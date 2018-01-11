Самые популярные имена в 2017 году - Александр и Анастасия

Славянский отдел регистрации актов гражданского состояния рассказал, какие имена были самыми популярными в минувшем году.

Как выяснилось, в 2017-м своих сыновей славянцы чаще всего называли Александр, Михаил, Матвей, Дмитрий и Максим. Пятерку лидеров среди девочек удерживали Анастасия, Полина, София, Милана и Анна.

Напомним, что в 2016 году самыми популярным именами в Славянске оказались Артем и Алиса. Из мужской пятерки лидеров-2016 первенство в минувшем году сохранили Дмитрий и Максим (3-е и 5-е места соответственно) из женской - Анастасия и Анна (2-е и 5-е места).

В категорию редких в Славянске попали ранее такие привычные имена девочек, как Любовь, Людмила, Надежда, Татьяна, Таисия и Кристина. Редко встречались имена мальчиков Антон, Анатолий, Валерий, Виталий, Вадим, Геннадий, Григорий, Леонид.

Среди необычных имен мальчиков, которые родители подарили своим сыновьям в 2017 году, - Эрнест, Эвард, Эмигрант, Корней, Лукьян, Милорд, Никон, Саргон, Якуб. С девочками, судя по данным рагса, взрослые также креативили - в Славянске теперь проживают Афина, Аурика, Агнес, Аэлита, Дилек, Джансу, Златослава, Каталея, Ляна, Мелиса, Николь, Сония.