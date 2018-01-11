Жители Славянска присоединились к акции «принеси куклу»

|11 января 2018
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Произошедшая в Запорожье история, в которой священник православной церкви МП отказался отпевать крещенного в Киевском патриархате малыша, породила не только общественный резонанс, но и всеукраинский флешмоб "принеси куклу". Славянцы поддержали акцию 8 января.
В 15:00 на центральной площади собрались около двух десятков горожан, держащих в руках детские игрушки. Куклы были обрызганы красной краской, что должно было символизировать кровь. Перед тем, как положить игрушки на ступеньки Святодуховского храма, активисты рассказали журналистам, что данной акцией они выражают свое негодование по поводу действий священников Московского патриархата, которые, по их мнению, ненавидят Украину и делают все для ее деструкции. При этом участники акции вспомнили роль местных священнослужителей МП в 2014 году: база боевиков в "Центре славянской культуры", освящение их знамен и прочее.
После импровизированного брифинга собравшиеся на флешмоб горожане перешли к основному действию: отнесли игрушки на крыльцо храма и остались наблюдать за реакцией. В отличии от Запорожья, где участников акции избили, и Киевско-Печерской лавры, где снимавшим флешмоб журналистам угрожали разбить камеры, славянская акция прошла без эксцессов.
Через несколько минут во двор храма вошел протоиерей Олег, который поинтересовался, что здесь происходит. Поскольку об инциденте в Запорожье, по его словам, он не осведомлен, активисты объяснили, что 31 декабря выпрыгнувший с 8-го этажа самоубийца упал на 2-летнего ребенка, и оба при этом погибли. Приглашенный для отпевания малыша священник МП, узнав, что ребенка крестили в Киевском патриархате, отказался совершать обряд.
Очертив фабулу, участники акции спросили протоиерея, осуждает ли он поступок запорожского коллеги, на что батюшка ответил, что христианство учит никого не осуждать, ибо единым судьей может быть только Бог. Столь расплывчатый ответ славянцев не удовлетворил, и они попросили священника высказать свое личное мнение. Сославшись на незнание деталей ситуации, протоиерей Олег порекомендовал обратиться за комментариями к Запорожской епархии МП.
Отметим, что после того, как вокруг инцидента разгорелись страсти, глава Запорожской и Мелитопольской епархии митрополит Лука выступил с заявлением о том, что, отказавшись отпевать ребенка, священник церковных канонов не нарушил, так как Киевский патриархат, по его словам, является не церковью, а религиозно-политической организацией.
Подмена понятий - один из самых распространенных инструментов пропаганды, с какой бы стороны она не велась. Несомненно, что произошедшая в Запорожье история спровоцировала очередной всплеск общественного возмущения. Он трансформировался во флешмоб и вернул в информационное пространство требования запретить в Украине Московский патриархат или, по крайней мере, кардинально ограничить его влияние.
Нельзя исключить и того, что отдельные сторонники такой политики могут на волне общественного резонанса прибегнуть к радикальным мерам. Это даст их оппонентам возможность апеллировать к мировому сообществу по поводу религиозных притеснений, что серьезно ударит по имиджу Украины на международной арене.
Современную войну недаром называют гибридной, и победу в ней одержит не самый патриотичный комбатант, а самый расчетливый. Хочется верить, что украинские патриоты этим качеством обладают в достаточной мере, и решения о каких-либо действиях будут принимать взвешенно.
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Произошедшая в Запорожье история, в которой священник православной церкви МП отказался отпевать крещенного в Киевском патриархате малыша, породила не только общественный резонанс, но и всеукраинский флешмоб "принеси куклу". Славянцы поддержали акцию 8 января.