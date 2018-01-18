Восьмая школа разменяла девятый десяток

|18 января 2018
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В этом году общеобразовательной школе №8 исполнилось 80 лет. Торжественный вечер, организованный педагогами и воспитанниками в честь этой даты, прошел в актовом зале учебного заведения 12 января.
На праздник пригласили представителей городской администрации, выпускников школы, ветеранов педагогического труда. Их вниманию было представлено театрализованное повествование об учебном заведении – его буднях и праздниках, учениках и педагогах, победах и достижениях, прошлом и настоящем. Коллектив школы в лице директора Светланы Делеске принимал многочисленные поздравления и подарки.
С приветственными словами к собравшимся обратился начальник отдела образования Игорь Рублевский. «За время работы школа прошла долгую дорогу, всегда оставаясь полной сил и творческого огня, искренней любви к воспитанию. Здесь сложился замечательный коллектив учителей-единомышленников, которые отдают свое сердце детям. Создана атмосфера сотрудничества, совместного творчества с воспитанниками», - сказал он. И отметил, что огромная заслуга в этом принадлежит нынешнему директору, которая пишет отдельную страницу в истории учебного заведения. Игорь Рублевский вручил Светлане Делеске грамоту от имени городского головы и благодарность всему коллективу от отдела образования. Также грамотами были отмечены представители администрации и ряд педагогов.
С юбилеем коллектив восьмой школы поздравили представитель городского профкома работников образования Ирина Маркина, проректор ДГПУ Владимир Проскунин, который в свое время работал ее директором, и выпускник, директор СИС «Сода» Александр Лобас. Виновникам торжества желали успехов, здоровья и творческого вдохновения.
Школа №8 – единственная в Славянске, которая имеет два собственных издания: «Методический вестник» и сборник детского творчества «Навеянное детством». Ряд воспитанников учебного заведения являются членами Международной академии литературы и журналистики. Ученики школы становились победителями областных и всеукраинских предметных олимпиад.
Педагоги постоянно участвуют в городских профессиональных конкурсах. Так, в прошлом году преподаватель физкультуры школы №8 Геннадий Гончаренко получил звание «Лучший классный руководитель Славянска».
Славянская школа №8 известна тем, что в ее стенах в свое время учились пять будущих Героев Советского Союза. В годы Второй мировой войны этого звания удостоились Александр Кучеренко, Николай Лизенко, Иван Скляров, Николай Сербиненко и Владимир Шандула.
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• В Славянске создан госпитальный округ. Что изменится для пациентов
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Комментарии к статье «Восьмая школа разменяла девятый десяток»
В этом году общеобразовательной школе №8 исполнилось 80 лет. Торжественный вечер, организованный педагогами и воспитанниками в честь этой даты, прошел в актовом зале учебного заведения 12 января.