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Фотофакт

Он все-таки существует

Восьмая школа разменяла девятый десяток

Антон Скворцов
18 января 2018 Просмотров: 183 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Начальник гороо Игорь Рублевский вручает грамоту ветерану педагогического труда Виктории Романовской. Директор школы №8 Светлана Делеске (слева) получила грамоту Славянского горсовета и благодарность отдела образования.

В этом году общеобразовательной школе №8 исполнилось 80 лет. Торжественный вечер, организованный педагогами и воспитанниками в честь этой даты, прошел в актовом зале учебного заведения 12 января.

На праздник пригласили представителей городской администрации, выпускников школы, ветеранов педагогического труда. Их вниманию было представлено театрализованное повествование об учебном заведении – его буднях и праздниках, учениках и педагогах, победах и достижениях, прошлом и настоящем. Коллектив школы в лице директора Светланы Делеске принимал многочисленные поздравления и подарки. 

С приветственными словами к собравшимся обратился начальник отдела образования Игорь Рублевский. «За время работы школа прошла долгую дорогу, всегда оставаясь полной сил и творческого огня, искренней любви к воспитанию. Здесь сложился замечательный коллектив учителей-единомышленников, которые отдают свое сердце детям. Создана атмосфера сотрудничества, совместного творчества с воспитанниками», - сказал он. И отметил, что огромная заслуга в этом принадлежит нынешнему директору, которая пишет отдельную страницу в истории учебного заведения. Игорь Рублевский вручил Светлане Делеске грамоту от имени городского головы и благодарность всему коллективу от отдела образования. Также грамотами были отмечены представители администрации и ряд педагогов.   

С юбилеем коллектив восьмой школы поздравили представитель городского профкома работников образования Ирина Маркина, проректор ДГПУ Владимир Проскунин, который в свое время работал ее директором, и выпускник, директор СИС «Сода» Александр Лобас. Виновникам торжества желали успехов, здоровья и творческого вдохновения. 

Школа №8 – единственная в Славянске, которая имеет два собственных издания: «Методический вестник» и сборник детского творчества «Навеянное детством». Ряд воспитанников учебного заведения являются членами Международной академии литературы и журналистики. Ученики школы становились победителями областных и всеукраинских предметных олимпиад.

Педагоги постоянно участвуют в городских профессиональных конкурсах. Так, в прошлом году преподаватель физкультуры школы №8 Геннадий Гончаренко получил звание «Лучший классный руководитель Славянска».  

наша справка

Славянская школа №8 известна тем, что в ее стенах в свое время учились пять будущих Героев Советского Союза. В годы Второй мировой войны этого звания удостоились Александр Кучеренко, Николай Лизенко, Иван Скляров, Николай Сербиненко и Владимир Шандула.

 

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Комментарии к статье «Восьмая школа разменяла девятый десяток»

В этом году общеобразовательной школе №8 исполнилось 80 лет. Торжественный вечер, организованный педагогами и воспитанниками в честь этой даты, прошел в актовом зале учебного заведения 12 января.

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