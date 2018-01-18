В Славянске хотят возродить дружинников

|18 января 2018
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Встреча журналистов с руководством Славянского ГО, посвященная работе подразделения в минувшем году и затронувшая широкий круг вопросов, состоялась 12 января.
Начальник Славянского ГО полиции Сергей Алешин поблагодарил СМИ за информационную поддержку городского отдела полиции, что, по его словам, ощутимо влияет на уровень взаимодействия правоохранителей с населением. В цифровом эквиваленте это выразилось в более, чем 40 тыс. обращений, поступивших за 2017 год в Славянский горотдел. В сравнении с 2016-м, их количество увеличилось почти на 11 тыс. Начальник подразделения трактует данный факт, как повышение уровня доверия к полиции со стороны граждан. При этом он указал и на другой аспект статистики - выезжать на вызовы пришлось больше, что ужесточило нагрузку и повлекло дополнительные затраты.
В то же время Сергей Алешин отметил, что на сегодняшний день личный состав горотдела, не смотря на недоукомплектованность штата 52 сотрудниками, готов к полноценному оказанию правоохранительных услуг. Что касается динамики кадрового состава, то за прошедший год на службу приняли 37 новых полицейских, 27 уволили. Также сейчас в подразделении проходят практику 17 курсантов из вузов МВД.
Обобщая темы взаимосвязи с населением и дефицита сотрудников, офицер рассказал о намерении возродить институт внештатных помощников полиции, то есть стимулировать создание общественных формирований. Напомним, что перед Новым годом на патрулирование Славянска вместе с правоохранителями выходили участники такого формирования - студенты ДГПУ. Аналогичная структура создается сейчас в Черкасской территориальной громаде.
По мнению Сергея Алешина, такие общественные группы могут быть сформированы и на отдельных предприятиях, и в учреждениях, включая горисполком. На предложение силовиков мэр Славянска конкретными действиями пока не отреагировал.
В целом начальник горотдела констатировал снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений в 2017 году. Однако увеличились случаи грабежей - зафиксировано 40 фактов (30 раскрыто) и разбойных нападений - 16 эпизодов (11 раскрыто). Продолжает лидировать в статистике мошенничество - телефонное, личное, через интернет.
По информации правоохранителей, в минувшем году аферисты суммарно выманили у славянцев около 1,5 млн грн. Уровень раскрываемости по данному виду правонарушений составляет 20%.
Как показывает статистика, большое число правонарушений связано со злоупотреблением алкоголем, что провоцирует как семейные конфликты, так и нарушения общественного порядка. В связи с этим, сказал Сергей Алешин, особое внимание уделяется потенциальным "горячим точкам". В числе последних офицер выделил кафе "Дукат", куда полицию вызывали за прошедший год 142 раза, и кафе "Монро" (34 вызова за полгода). Славянский горотдел ходатайствует перед горсоветом о пересмотре режима работы этих заведений.
В завершение пресс-конференции журналисты поинтересовались результатами работы по задержанию бывших и действующих участников НВФ, а также судьбой оружия, захваченного в Славянском горотделе весной 2014 года. По словам Сергея Алешина, минувший год был рекордным по количеству уголовных производств, возбужденных в отношении боевиков - 54 дела уже переданы в суд. По поводу похищенного табельного оружия показатели выглядят скромнее - из 800 пропавших единиц найдено всего 4.
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• Восьмая школа разменяла девятый десяток
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• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо
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Встреча журналистов с руководством Славянского ГО, посвященная работе подразделения в минувшем году и затронувшая широкий круг вопросов, состоялась 12 января.