В Славянске хотят возродить дружинников

Связь с населением и уровень доверия

Начальник Славянского ГО полиции Сергей Алешин поблагодарил СМИ за информационную поддержку городского отдела полиции, что, по его словам, ощутимо влияет на уровень взаимодействия правоохранителей с населением. В цифровом эквиваленте это выразилось в более, чем 40 тыс. обращений, поступивших за 2017 год в Славянский горотдел. В сравнении с 2016-м, их количество увеличилось почти на 11 тыс. Начальник подразделения трактует данный факт, как повышение уровня доверия к полиции со стороны граждан. При этом он указал и на другой аспект статистики - выезжать на вызовы пришлось больше, что ужесточило нагрузку и повлекло дополнительные затраты.

В то же время Сергей Алешин отметил, что на сегодняшний день личный состав горотдела, не смотря на недоукомплектованность штата 52 сотрудниками, готов к полноценному оказанию правоохранительных услуг. Что касается динамики кадрового состава, то за прошедший год на службу приняли 37 новых полицейских, 27 уволили. Также сейчас в подразделении проходят практику 17 курсантов из вузов МВД.

Институт внештатных помощников

Обобщая темы взаимосвязи с населением и дефицита сотрудников, офицер рассказал о намерении возродить институт внештатных помощников полиции, то есть стимулировать создание общественных формирований. Напомним, что перед Новым годом на патрулирование Славянска вместе с правоохранителями выходили участники такого формирования - студенты ДГПУ. Аналогичная структура создается сейчас в Черкасской территориальной громаде.

По мнению Сергея Алешина, такие общественные группы могут быть сформированы и на отдельных предприятиях, и в учреждениях, включая горисполком. На предложение силовиков мэр Славянска конкретными действиями пока не отреагировал.

Грабежи и аферы

В целом начальник горотдела констатировал снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений в 2017 году. Однако увеличились случаи грабежей - зафиксировано 40 фактов (30 раскрыто) и разбойных нападений - 16 эпизодов (11 раскрыто). Продолжает лидировать в статистике мошенничество - телефонное, личное, через интернет.

По информации правоохранителей, в минувшем году аферисты суммарно выманили у славянцев около 1,5 млн грн. Уровень раскрываемости по данному виду правонарушений составляет 20%.

Увеселительные заведения

Как показывает статистика, большое число правонарушений связано со злоупотреблением алкоголем, что провоцирует как семейные конфликты, так и нарушения общественного порядка. В связи с этим, сказал Сергей Алешин, особое внимание уделяется потенциальным "горячим точкам". В числе последних офицер выделил кафе "Дукат", куда полицию вызывали за прошедший год 142 раза, и кафе "Монро" (34 вызова за полгода). Славянский горотдел ходатайствует перед горсоветом о пересмотре режима работы этих заведений.

В завершение пресс-конференции журналисты поинтересовались результатами работы по задержанию бывших и действующих участников НВФ, а также судьбой оружия, захваченного в Славянском горотделе весной 2014 года. По словам Сергея Алешина, минувший год был рекордным по количеству уголовных производств, возбужденных в отношении боевиков - 54 дела уже переданы в суд. По поводу похищенного табельного оружия показатели выглядят скромнее - из 800 пропавших единиц найдено всего 4.