Славянским «куркулям» предложили объединяться

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский и мэр Славянска Вадим Лях посетили предпринимателей, ставших победителями конкурса «Донецкий куркуль» и получивших средства на развитие собственного бизнеса. В этот раз высоких гостей встречали арт-кафе «Атмосфера» и кондитерская фабрика «Валенсия».

Переселенец из Донецка Владимир Требесов на выделенные из областного и городского бюджетов деньги приобрел кухонное оборудование и мебель для пиццерии «Атмосфера». Сегодня кафе может принять 34 посетителя, а когда потеплеет, на летней площадке свободно разместятся 90 гостей. Меню арт-кафе изобилует блюдами итальянской кухни, здесь уже работает школа маленьких поварят, где детвору в игровой манере учат готовить. Вообще, кафе уделяет достаточно много внимания маленьким посетителям - здесь даже оборудована специальная комната для юных жителей города, которые уже поели и им скучно за «взрослым» столом.

Руководитель области высоко оценил усилия Владимира Требесова по созданию бизнеса. Он отметил, что такие переселенцы - пример для остальных. Они инициативны, деятельны, не опускают руки и даже создают новые рабочие места.

Фабрика «Валенсия» встретила гостей сладкой выпечкой. Директор предприятия Виктория Садыкова с гордостью показала им аппарат для автоматической упаковки продукции, который был приобретен за средства, выделенные по проекту. После экскурсии по предприятию и обсуждения проблемных вопросов председателю ОВГА вручили каравай.

Павел Жебривский посоветовал «куркулям» держаться вместе и кооперироваться с другими победителями проекта. В этом случае, считает губернатор, у предпринимателей появится больше шансов получить гранты и помощь различных международных фондов.