Многогранный декупаж: в музее открылась выставка Нины Гордеенок

На днях в Славянском краеведческом музее прошла презентация выставки "Праздник, который всегда с тобой", собранной из работ, выполненных в технике декупаж нашей землячкой Ниной Гордеенок.

Как рассказала автор, глубокое увлечение декупажем стало неожиданностью для нее самой, ведь по профессии она инженер-технолог.

"Никогда не думала, что я, технарь, буду заниматься художественным творчеством", - признается Нина Гордеенок.

Началось все, по ее словам, с невинного желания приукрасить собственную кухню, а затем включилось правило "аппетит приходит во время еды". И бытовой интерес перерос в увлекательное хобби. Решение всерьез заняться декупажем пришло в период активных боевых действий 2014-го, когда многие жители Славянска переосмыслили свою жизнь и пересмотрели приоритеты. После деоккупации города Нина Гордеенок поступила в международный университет декупажа, где продолжает учиться и поныне, осваивая новые техники и совершенствуя свое мастерство.

С гордостью славянка говорит о том, что около 30 ее работ уже приобрели заказчики из Италии - общепризнанного мирового центра декупажа. Показывая экспонаты выставки, Нина Гордеенок рассказала о своей творческой эволюции - от примитивного наклеивания салфеток на плоскую поверхность до объемного декупажа с художественной дорисовкой и интегрированием других техник.

Название для экспозиции - "Праздник, который всегда с тобой" - автор выбрала не случайно. По ее словам, в создании изделия очень важно настроение мастера. Хотя часть работ приходится выполнять в рамках обучающих курсов, предпочтение Нина Гордеенок отдает предметам, имеющим, кроме эстетической, и утилитарную ценность. Несколько стендов выставки уставлены разделочными досками, подносами, шкатулками, часами и другими вещами, ежедневно используемыми в быту. Многообразие дизайна и тонкость исполнения действуют завораживающе.

Выставка "Праздник, который всегда с тобой" будет экспонироваться на протяжении месяца. Славянский краеведческий музей приглашает жителей и гостей города увидеть ее своими глазами.