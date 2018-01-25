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Фотофакт

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Многогранный декупаж: в музее открылась выставка Нины Гордеенок

Павел Коротенко
25 января 2018 Просмотров: 165 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Нина Гордеенок родилась в далеком Забайкалье, но последние 40 лет живет в Славянске. По словам мастерицы, Славянск вдохновляет ее на творчество.

На днях в Славянском краеведческом музее прошла презентация выставки "Праздник, который всегда с тобой", собранной из работ, выполненных в технике декупаж нашей землячкой Ниной Гордеенок.

Как рассказала автор, глубокое увлечение декупажем стало неожиданностью для нее самой, ведь по профессии она инженер-технолог. 

"Никогда не думала, что я, технарь, буду заниматься художественным творчеством", - признается Нина Гордеенок. 

Началось все, по ее словам, с невинного желания приукрасить собственную кухню, а затем включилось правило "аппетит приходит во время еды". И бытовой интерес перерос в увлекательное хобби. Решение всерьез заняться декупажем пришло в период активных боевых действий 2014-го, когда многие жители Славянска переосмыслили свою жизнь и пересмотрели приоритеты. После деоккупации города Нина Гордеенок поступила в международный университет декупажа, где продолжает учиться и поныне, осваивая новые техники и совершенствуя свое мастерство. 

С гордостью славянка говорит о том, что около 30 ее работ уже приобрели заказчики из Италии - общепризнанного мирового центра декупажа. Показывая экспонаты выставки, Нина Гордеенок рассказала о своей творческой эволюции - от примитивного наклеивания салфеток на плоскую поверхность до объемного декупажа с художественной дорисовкой и интегрированием других техник. 

Название для экспозиции - "Праздник, который всегда с тобой" - автор выбрала не случайно. По ее словам, в создании изделия очень важно настроение мастера. Хотя часть работ приходится выполнять в рамках обучающих курсов, предпочтение Нина Гордеенок отдает предметам, имеющим, кроме эстетической, и утилитарную ценность. Несколько стендов выставки уставлены разделочными досками, подносами, шкатулками, часами и другими вещами, ежедневно используемыми в быту. Многообразие дизайна и тонкость исполнения действуют завораживающе.

Выставка "Праздник, который всегда с тобой" будет экспонироваться на протяжении месяца. Славянский краеведческий музей приглашает жителей и гостей города увидеть ее своими глазами.

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Комментарии к статье «Многогранный декупаж: в музее открылась выставка Нины Гордеенок»

На днях в Славянском краеведческом музее прошла презентация выставки "Праздник, который всегда с тобой", собранной из работ, выполненных в технике декупаж нашей землячкой Ниной Гордеенок.

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