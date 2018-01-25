Как украинцы покупали технику в 2017 году

|25 января 2018
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Украинцы не готовы гоняться за самой низкой ценой на технику, предпочитают известных им производителей, но с большим энтузиазмом пробуют новые виды электроники, например, "умный" дом. В прошлом году наши соотечественники охладели к планшетам, зато заинтересовались персональным транспортом
Несмотря на то, что с 2014 года стоимость импортных товаров в Украине выросла значительно больше средней зарплаты и украинцы все-таки стараются экономить, в вопросах выбора техники наши соотечественники во главу угла ставят качество и осознанность выбора. Украинцы вдумчиво и ответственно относятся к покупке электроники. Большая часть из которых приобретается в кредит. В 2017 году число кредитных продаж выросло на 50%, тогда как рост в 2016 году составлял 33%. Финансовые организации идут на встречу покупателям, упрощая и без того простые условия получения кредитов. Так на сайте globalcredit.ua можно получить кредит наличными за 15 минут.
В Дивизионе IT-дистрибуции MTI обращают внимание на то, что в 2017 году у украинцев все чаще наблюдалась тенденция вторичной покупки, то есть когда человек приобретал устройство, которым уже ранее пользовался (условно говоря, покупал себе новый смартфон, ноутбук и т. д.), лучше понимая, что ему от него надо.
В 2017 году наблюдался рост средней цены продажи. Это связывают с тем, что потребители стремились приобретать более функциональные устройства. Однако о насыщении рынка говорить еще рано. Так, если сравнить рынок смартфонов с населением страны, получается, что средняя частота покупки украинцем нового смартфона – 1 раз в 6-7 лет, что конечно же, не соответствует темпам, которыми развиваются технологии и сами гаджеты,
Среди трендов ушедшего года называют падение спроса на планшеты, интерес к персональному транспорту и смартфонам с еще большей диагональю экрана, а также рост e-commerce в целом, без привязки сугубо к электронике.
Новая линейка Apple также смогла удивить украинский ритейл. Дорогие модели оказались значительно популярнее более доступной линейки. "Самой большой неожиданностью прошлого года можно назвать слабый интерес к iPhone 8 и невероятно сильный к iPhoneX.
От 2018 года все участники рынка ожидают повышения цен, которое будет связано как со снижением курса гривны, так и с объективным подорожанием флагманских моделей в долларовом эквиваленте (за счет повышения стоимости компонентов). Тренд уже задала компания Apple, и вряд ли другие игроки отступятся от этой тактики.
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• Славянским «куркулям» предложили объединяться
• Стали известны новые размеры пособий
• Стоит ли славянским предпринимателям бояться инспекторов по труду
• Славянск не хочет платить за «чужих» льготников
• В центральной библиотеке закончилась вторая очередь ремонта
24 января 2018
• Тренировочные будни «горняков» и «динамовцев»
• Первые поражения «Сапфира» и ФК «Славянск»
• Элина Свитолина покинула корты Мельбурна
• Кикбоксеры Славянска завоевали 16 наград на областном чемпионате
• Грандиозный обмен: Санчес отправился в «МЮ», Мхитарян – в «Арсенал»
• День соборности по-славянски: торжественное собрание и факельное шествие
• В Славянске решили, что делать с ртутью
23 января 2018
• На Крещение Артема и Лесной пили освященную воду
• Резервуары построили, очередь за трубами
• Славянскому горсовету предлагают пересмотреть список объектов приватизации
18 января 2018
• РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году
• Спортшкола в центре Славянска может поменять адрес
• Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать
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Комментарии к статье «Как украинцы покупали технику в 2017 году»
Украинцы не готовы гоняться за самой низкой ценой на технику, предпочитают известных им производителей, но с большим энтузиазмом пробуют новые виды электроники, например, "умный" дом. В прошлом году наши соотечественники охладели к планшетам, зато заинтересовались персональным транспортом