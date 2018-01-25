Как украинцы покупали технику в 2017 году

Украинцы не готовы гоняться за самой низкой ценой на технику, предпочитают известных им производителей, но с большим энтузиазмом пробуют новые виды электроники, например, "умный" дом. В прошлом году наши соотечественники охладели к планшетам, зато заинтересовались персональным транспортом

Несмотря на то, что с 2014 года стоимость импортных товаров в Украине выросла значительно больше средней зарплаты и украинцы все-таки стараются экономить, в вопросах выбора техники наши соотечественники во главу угла ставят качество и осознанность выбора. Украинцы вдумчиво и ответственно относятся к покупке электроники. Большая часть из которых приобретается в кредит. В 2017 году число кредитных продаж выросло на 50%, тогда как рост в 2016 году составлял 33%. Финансовые организации идут на встречу покупателям, упрощая и без того простые условия получения кредитов. Так на сайте globalcredit.ua можно получить кредит наличными за 15 минут.

В Дивизионе IT-дистрибуции MTI обращают внимание на то, что в 2017 году у украинцев все чаще наблюдалась тенденция вторичной покупки, то есть когда человек приобретал устройство, которым уже ранее пользовался (условно говоря, покупал себе новый смартфон, ноутбук и т. д.), лучше понимая, что ему от него надо.

В 2017 году наблюдался рост средней цены продажи. Это связывают с тем, что потребители стремились приобретать более функциональные устройства. Однако о насыщении рынка говорить еще рано. Так, если сравнить рынок смартфонов с населением страны, получается, что средняя частота покупки украинцем нового смартфона – 1 раз в 6-7 лет, что конечно же, не соответствует темпам, которыми развиваются технологии и сами гаджеты,

Среди трендов ушедшего года называют падение спроса на планшеты, интерес к персональному транспорту и смартфонам с еще большей диагональю экрана, а также рост e-commerce в целом, без привязки сугубо к электронике.

Новая линейка Apple также смогла удивить украинский ритейл. Дорогие модели оказались значительно популярнее более доступной линейки. "Самой большой неожиданностью прошлого года можно назвать слабый интерес к iPhone 8 и невероятно сильный к iPhoneX.

От 2018 года все участники рынка ожидают повышения цен, которое будет связано как со снижением курса гривны, так и с объективным подорожанием флагманских моделей в долларовом эквиваленте (за счет повышения стоимости компонентов). Тренд уже задала компания Apple, и вряд ли другие игроки отступятся от этой тактики.