Закон 7163: реинтеграция или деоккупация

После принятия 18 января закона №7163 о его содержании не высказался только ленивый. При этом документ, который называют законом «о деоккупации» и «о реинтеграции» Донбасса, успел заработать диаметрально противоположные оценки.

Полное название закона звучит длинно - «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». По мнению нейтральных экспертов, по большому счету принятие этого документа лишь узаконивает уже сложившееся положение вещей.

Ч то ес ть в законе

Закон вводит ряд определений. Самое главное - он определяет Российскую Федерацию как агрессора и оккупанта. Однако, эта идентификация не является первой в законодательном русле Украины. Еще 27 января 2015 года было принято постановление ВР, где Россию наградили такой же характеристикой.

Антитеррористическая операция согласно определению нового закона теперь называется «мероприятиями по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации».

Также законом создается объединенный оперативный штаб ВСУ во главе с командующим объединенными силами. Назначать его будет лично президент. Командующему подчинят всех силовиков, задействованных в АТО. Кроме того, президент устанавливает границы зоны оккупации. Но порядок пересечения линии разграничения определяется Кабинетом министров. Вместе с тем, вышеуказанному командующему и его штабу даются полномочия действовать в зоне боевых действий и прифронтовой зоне по правилам военного времени. Другими словами, они получают исключительное право игнорировать порядок, установленный правительством.

В качестве приятного бонуса - закон отменяет судебный сбор для тех, кто будет судиться с оккупантами.

Что не вошло в закон

В законе о деоккупации не прописана ситуация с Крымом. На оккупированный полуостров указывает ряд ссылок. Но, вероятно, в целом - это предмет отдельных законодательных инициатив. Также закон не указывает точной даты начала оккупации части территории Украины.

Нет в документе и ссылок на Минские соглашения. И если в первоначальной версии присутствовала хотя бы та их часть, которая отвечает за безопасность населения, из конечной редакции убрали даже ее.

Положив руку на сердце, можем констатировать, что из всего этого у нас не было объединенного штаба. Его функции выполнял антитеррористический центр под управлением СБУ. Создание штаба должно помочь привести в порядок организацию сил и средств и, по крайней мере, разгрузить документооборот.

Все остальное - лишь фиксация того, что уже фактически существует.

Что критикуют

Одной из наиболее критикуемых норм стал полный президентский контроль над армией. Однако обыкновенный здравый смысл подсказывает, что «парламентский контроль над армией», которого добиваются оппоненты закона, в воюющей стране возможен лишь в том случае, если Рада действует, как единый слаженный организм. Такой, который может моментально собраться в любое время суток и принять оптимальное решение. Каким боком это относится к украинскому парламенту, жителям страны объяснять не надо.

При этом, согласно Конституции, несмотря на то, что Украина - парламентско-президентская республика, у президента есть четко обозначенный круг полномочий. И вопросы национальной безопасности - сфера его заботы, а не парламента.

Много нападок на закон происходит из-за минских соглашений. Одни критикуют документ за то, что эти «позорные» соглашения там в принципе упомянуты. А другие, напротив, утверждают, что этим законом Киев «перечеркнул минские договоренности».

Обобщая, можно сказать, что администрация президента и коалиция приняли закон, который де-юре фиксирует и легализирует сложившуюся на фронте де-факто ситуацию. Этот закон вызывает критику как тех, кто считает его слишком радикальным, так и тех, кто считает его недостаточно радикальным. Вплоть до диаметрально противоположных трактовок его отдельных положений.

Политологи считают это началом предвыборной кампании и прогнозируют, что такое восприятие ждет практически все знаковые для страны законодательные акты.

Знаковые моменты

Подписать закон №7163 президент пока не сможет. «Оппоблок» уже зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №7163-П об отмене закона о реинтеграции Донбасса. Теперь, собравшись на парламентскую сессию 6 февраля, народные избранники должны отклонить этот проект. После этого спикер парламента Андрей Парубий передаст его на подпись украинскому гаранту.

Еще один момент - президент России Владимир Путин, после голосования в Раде 18 января, срочно созвал Совет безопасности РФ, где долго и без особой радости говорил об Украине.

В общем, как говорилось в известном фильме - «Хорошие сапоги. Надо брать». Или, выражаясь словами украинских блогеров - «Если твои действия не нравятся врагу - ты на правильном пути».