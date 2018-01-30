|30 января 2018
|Просмотров: 143
|
Восемь музеев славянских общеобразовательных школ по результатам отборочного конкурса получили статус областных, внесены в каталог и отныне имеют соответствующие свидетельства.
Об этом сообщил начальник отдела образования Игорь Рублевский. По этому случаю руководителей музеев на совещании наградили почетными грамотами.
Наград были удостоены: Наталья Колесникова (музей боевой славы школы №5), Наталья Духина (историко-этнографический музей школы №6), Виктория Романовская (исторический музей школы №8), Татьяна Колпакчиева и Ольга Харитонова (этнографический и исторический музеи школы №11), Елена Медовая (исторический музей школы №12), а также Александр и Наталья Магула (военно-исторический и этнографический музеи школы №20).
30 января 2018
• Школьные музеи получили статус областных
• Роста травматизма не наблюдается
• Зачем многоэтажкам отключают газ
26 января 2018
• Участникам АТО предлагают курсы повышения квалификации
• Закон 7163: реинтеграция или деоккупация
• По «Лесной сказке» проведут общественные слушания
• Власти Славянска решили бороться со стихийными объявлениями
• Еще одна жительница Славянска воспользовалась программой «Тебя ждут дома»
• Трехлетний ребенок наглотался таблеток
• Пациента тубдиспансера поймали с коноплей
• В двух авариях пострадали три человека
• Судей в деле Штепы по-прежнему нет
25 января 2018
• На ЦНИЛе в ходе пьяной ссоры зарезали мужчину
• В Славянске сгорел склад ГСМ
• Славянское УЖКХ возглавил экс-чиновник из команды регионала Василия Джарты
• Админцентр переехал на второй этаж
• В Славянске собираются повышать квартплату
• Как украинцы покупали технику в 2017 году
• Как получить субсидию на твердое топливо
• Славянские педагоги вошли в число лауреатов областного этапа конкурса «Учитель года-2018»
• Многогранный декупаж: в музее открылась выставка Нины Гордеенок
• Славянским «куркулям» предложили объединяться
• Стали известны новые размеры пособий
• Стоит ли славянским предпринимателям бояться инспекторов по труду
• Славянск не хочет платить за «чужих» льготников
• В центральной библиотеке закончилась вторая очередь ремонта
24 января 2018
• Тренировочные будни «горняков» и «динамовцев»
— 30 января 2018 —
Елена Джим прокомментировала вопрос о гипотетической вспышке дифтерии, которая может стать следующей после роста заболеваемости корью.
— 26 января 2018 —
Согласно изменениям, внесенным в профильную программу социальной поддержки, участники АТО могут пройти курсы профобучения или переподготовки, повысив имеющуюся квалификацию.
— 26 января 2018 —
После принятия 18 января закона №7163 о его содержании не высказался только ленивый. При этом документ, который называют законом «о деоккупации» и «о реинтеграции» Донбасса, успел заработать диаметрально противоположные оценки.
— 25 января 2018 —
Украинцы не готовы гоняться за самой низкой ценой на технику, предпочитают известных им производителей, но с большим энтузиазмом пробуют новые виды электроники, например, "умный" дом. В прошлом году наши соотечественники охладели к планшетам, зато заинтересовались персональным транспортом
Приветствую, гость! Вход
30 января 2018
• Школьные музеи получили статус областных
• Роста травматизма не наблюдается
• Зачем многоэтажкам отключают газ
26 января 2018
• Участникам АТО предлагают курсы повышения квалификации
• Закон 7163: реинтеграция или деоккупация
• По «Лесной сказке» проведут общественные слушания
• Власти Славянска решили бороться со стихийными объявлениями
• Еще одна жительница Славянска воспользовалась программой «Тебя ждут дома»
• Трехлетний ребенок наглотался таблеток
• Пациента тубдиспансера поймали с коноплей
• В двух авариях пострадали три человека
• Судей в деле Штепы по-прежнему нет
25 января 2018
• На ЦНИЛе в ходе пьяной ссоры зарезали мужчину
• В Славянске сгорел склад ГСМ
• Славянское УЖКХ возглавил экс-чиновник из команды регионала Василия Джарты
• Админцентр переехал на второй этаж
• В Славянске собираются повышать квартплату
• Как украинцы покупали технику в 2017 году
• Как получить субсидию на твердое топливо
• Славянские педагоги вошли в число лауреатов областного этапа конкурса «Учитель года-2018»
• Многогранный декупаж: в музее открылась выставка Нины Гордеенок
• Славянским «куркулям» предложили объединяться
• Стали известны новые размеры пособий
• Стоит ли славянским предпринимателям бояться инспекторов по труду
• Славянск не хочет платить за «чужих» льготников
• В центральной библиотеке закончилась вторая очередь ремонта
24 января 2018
• Тренировочные будни «горняков» и «динамовцев»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Школьные музеи получили статус областных »
Восемь музеев славянских общеобразовательных школ по результатам отборочного конкурса получили статус областных, внесены в каталог и отныне имеют соответствующие свидетельства.