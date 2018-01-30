Школьные музеи получили статус областных

Восемь музеев славянских общеобразовательных школ по результатам отборочного конкурса получили статус областных, внесены в каталог и отныне имеют соответствующие свидетельства.

Об этом сообщил начальник отдела образования Игорь Рублевский. По этому случаю руководителей музеев на совещании наградили почетными грамотами.

Наград были удостоены: Наталья Колесникова (музей боевой славы школы №5), Наталья Духина (историко-этнографический музей школы №6), Виктория Романовская (исторический музей школы №8), Татьяна Колпакчиева и Ольга Харитонова (этнографический и исторический музеи школы №11), Елена Медовая (исторический музей школы №12), а также Александр и Наталья Магула (военно-исторический и этнографический музеи школы №20).