Славянцы приняли участие в проекте «Путь на Бродвей»

В конце прошлого года в Харьковском национальном театре оперы и балета состоялось шоу «Путь на Бродвей». Оно стало результатом работы проекта американской культурной дипломатии. Для участия в проекте театральный коллектив из Вашингтона «Company E» провел кастинги в трех городах Украины - Краматорске, Днепре и Харькове. В краматорском мастер-классе и отборе приняли участие и танцоры из Славянска. Один из них - 16-летний Михаил Химион оказался среди 69 артистов шоу.

Юлианна Казыдуб: «Это было очень позитивно»

О проекте «Путь на Бродвей» преподаватель танцевального центра «Грация» Юлианна Казыдуб узнала из соцсетей. Девушка признается, что внимательно вникнуть в предложение времени не оказалось, и оно бы прошло мимо, если бы не подруги.

- Однажды девчонки из краматорских танцевальных студий спросили, пойду ли я на мастер-класс, который проводят американцы. Я их выслушала и поразилась - ну как же можно такое пропустить! - вспоминает Юлианна.

Она зарегистрировалась на сайте и практически сразу получила подтверждение. В назначенный день в Краматорске собралось около 150 человек. Девушка видела знакомых преподавателей и тренеров. Некоторые даже не участвовали в двухчасовом мастер-классе, а просто смотрели.

- К нам приехали постановщик шоу Гордон Эмерсон, артисты и арт-директор. Они необычно проводили разминку. Много силовых упражнений, очень мощно. Я взяла себе это на вооружение для работы. Потом мы попытались повторить кусок бродвейской программы. Оказалось, что общаться можно даже без знания языка - при помощи танца и жестов. Но переводчик там, правда, тоже был, - рассказывает славянский преподаватель танцев.

Мастер-класс, где удалось подсмотреть несколько новых элементов, оставил у Юлианны Казыдуб очень позитивное ощущение. Однако самое интересное началось потом. Около 30 человек остались на кастинг для участия в шоу.

- Оказалось, что для этого была отдельная регистрация. Я о ней не знала, но спросила, можно ли участвовать. Мне разрешили, - вспоминает девушка.

На кастинге участникам предложили повторить элементы шоу. Ребята танцевали, а американцы наблюдали. По словам Юлианны, все было очень доброжелательно. Но в какой-то момент оставили 10 человек, остальных попросили быть свободными. «Великолепная десятка», в числе которой была и Юлианна, продолжила демонстрировать свое мастерство.

- Когда кастинг закончился, нам объяснили, что тем, кого выберут, нужно будет ехать в Харьков на неделю. Если кто-то не может, нужно отказаться сразу, но никто не отказался. Тогда они назвали 5 человек. В команду попал один юноша и 4 девушки, а мы отправились по домам,- говорит Юлианна Казыдуб.

Домой девушка возвращалась в отличном настроении с именным сертификатом и с багажом новых знаний.

Михаил Химион: «Шоу открыло новые горизонты»

Одиннадцатиклассник ООШ №15 Михаил Химион и был тем юношей, который прошел строгий отбор.

О мастер-классе, как и Юлианна, он узнал из «Фейсбука». Когда выяснилось, что славянский школьник вошел в пятерку финалистов наравне со взрослыми танцорами, испытал радость. Танцами Михаил занимается с детства, был призером чемпионатов Украины. Но это стало еще одним подтверждением его мастерства.

Всем финалистам оплатили дорогу и проживание в Харькове. На подготовку шоу отводилась всего неделя, поэтому тренировки были очень интенсивными.

- Вокалисты и танцоры тренировались отдельно. Сначала танцоров было более 30 человек, но в итоге осталось 22. Кто-то уходил сам, кто-то не справлялся, и его отчисляли. Мне не было трудно, скорее, я кайфовал, - рассказывает Михаил.

В команде он оказался самым младшим. Среди участников еще была 17-летняя девочка из Днепра, остальным было от 18 до 35 лет.

Совместное украинско-американское шоу представляло собой попурри из известных бродвейских мюзиклов. В ревю вошли «Волшебник страны Оз», «Рента», «Поющие под дождем», «Злая», «Порги и Бесс», «Чикаго», «Пижамная игра», «Вестсайдская история», «Звуки музыки», «Моя прекрасная леди», «Пиппин», «Кордебалет». Михаил рассказывает, что если у кого-то не клеился определенный элемент, его переставляли в другой танец.

Корректировки были внесены и в вокальную часть программы. Например, сначала предполагалось, что это будет дует, а потом все же постановщики останавливались на квартете. Как объяснила вокалистка проекта, преподаватель вокала Амикейла Гастон, среди участников оказалось столько прекрасных голосов, что каждому дали шанс быть услышанным.

Финал шоу «Путь на Бродвей» в Харькове посмотрели более 3 тысяч зрителей. Михаил вспоминает, что зал театра оперы и балета был переполнен, люди стояли в проходах и протискивались в двери.

Михаил Химион уверен, что участие в проекте открыло перед ним новые горизонты. Хотя он и не планирует танцевать на Бродвее, наоборот, в будущем видит себя программистом или архитектором, - это стало определенной вехой в жизни.

Сами организаторы сочли совместный опыт работы очень удачным. Правда, слов о его повторении, говорит наш земляк, не прозвучало.