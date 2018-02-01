Мужская коллекция от бренда Oggi: стильное решение на любой случай жизни

Современный мужчина нуждается в стильных, практичных, современных вещах, которые будут одинаково уместны как в офисе, так и на дружеской неформальной встрече и на романтическом свидании.

Немногие современные бренды предлагают достаточный ассортимент универсальной одежды, которая станет базовой в любом гардеробе. Oggi – это всегда особый стиль, своеобразное модное направление, поэтому на эти коллекции следует обратить внимание.

Новая классика

Для тех, кого интересует именно бренд Oggi, интернет-магазин предлагает две линии одежды. Первая – базовая, неформальная. Она подходит для максимально активных, молодых, предпочитающих свободный стиль в одежде. В то же время это своего рода новая классика. Поло, рубашки с кротким рукавом, футболки, кардиганы. Бренд предлагает отличное сочетание городского стиля и спортивного, молодёжного формата. В такой одежде не просто удобно находиться целый день, в ней комфортно работать, даже заниматься спортом.

Второе направление – более строгая и формальная коллекция. Она предназначена для тех, кто хочет разнообразить свой гардероб необычными моделями пиджаков, брюк, жилетов и классических рубашек. Молодым такой стиль подходит гораздо лучше, чем однотипные модели недорогих костюмов. Разнообразие фасонов и расцветок позволяет создать свой собственный образ, персональный стиль, сделать его совершенно непохожим на стандартные варианты офисной одежды. Приобрести все модели можно на удобном сайте "оджи киев". Огромный ассортимент, различные формы оплаты, оперативная доставка – вот что получают покупатели виртуального брендового магазина.

Отличительные черты

Бренд Oggi в целом следует модным тенденциям, но добавляет и нечто свое в каждую сезонную коллекцию. По большей части все модели шьются из натуральных тканей. Новые технологии плетения и обработки позволили сделать их более практичными: натуральные хлопковые рубашки не мнутся так сильно, как раньше, а трикотажные кардиганы держат форму ничуть не хуже костюмных материалов. Качественная фурнитура – еще одно преимущество одежды именно от этого производителя. Правильный крой обеспечивает точную и удачную посадку даже моделям в стиле оверсайз. Покупателям не придется мириться со слишком короткими рукавами или же неудачно скроенным воротником: Оджи – это удобство и стиль в каждой детали.