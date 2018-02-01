Мужская коллекция от бренда Oggi: стильное решение на любой случай жизни

|1 февраля 2018
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Современный мужчина нуждается в стильных, практичных, современных вещах, которые будут одинаково уместны как в офисе, так и на дружеской неформальной встрече и на романтическом свидании.
Немногие современные бренды предлагают достаточный ассортимент универсальной одежды, которая станет базовой в любом гардеробе. Oggi – это всегда особый стиль, своеобразное модное направление, поэтому на эти коллекции следует обратить внимание.
Для тех, кого интересует именно бренд Oggi, интернет-магазин предлагает две линии одежды. Первая – базовая, неформальная. Она подходит для максимально активных, молодых, предпочитающих свободный стиль в одежде. В то же время это своего рода новая классика. Поло, рубашки с кротким рукавом, футболки, кардиганы. Бренд предлагает отличное сочетание городского стиля и спортивного, молодёжного формата. В такой одежде не просто удобно находиться целый день, в ней комфортно работать, даже заниматься спортом.
Второе направление – более строгая и формальная коллекция. Она предназначена для тех, кто хочет разнообразить свой гардероб необычными моделями пиджаков, брюк, жилетов и классических рубашек. Молодым такой стиль подходит гораздо лучше, чем однотипные модели недорогих костюмов. Разнообразие фасонов и расцветок позволяет создать свой собственный образ, персональный стиль, сделать его совершенно непохожим на стандартные варианты офисной одежды. Приобрести все модели можно на удобном сайте "оджи киев". Огромный ассортимент, различные формы оплаты, оперативная доставка – вот что получают покупатели виртуального брендового магазина.
Бренд Oggi в целом следует модным тенденциям, но добавляет и нечто свое в каждую сезонную коллекцию. По большей части все модели шьются из натуральных тканей. Новые технологии плетения и обработки позволили сделать их более практичными: натуральные хлопковые рубашки не мнутся так сильно, как раньше, а трикотажные кардиганы держат форму ничуть не хуже костюмных материалов. Качественная фурнитура – еще одно преимущество одежды именно от этого производителя. Правильный крой обеспечивает точную и удачную посадку даже моделям в стиле оверсайз. Покупателям не придется мириться со слишком короткими рукавами или же неудачно скроенным воротником: Оджи – это удобство и стиль в каждой детали.
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— 1 февраля 2018 —
В конце прошлого года в Харьковском национальном театре оперы и балета состоялось шоу «Путь на Бродвей». Оно стало результатом работы проекта американской культурной дипломатии. Для участия в проекте театральный коллектив из Вашингтона «Company E» провел кастинги в трех городах Украины - Краматорске, Днепре и Харькове. В краматорском мастер-классе и отборе приняли участие и танцоры из Славянска. Один из них - 16-летний Михаил Химион оказался среди 69 артистов шоу.
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В последние годы достоянием общественности становится все больше исторических фактов, свидетельствующих о становлении украинской государственности. Одна из значимых вех – события, происходившие 100 лет назад возле станции Круты.
Приветствую, гость! Вход
1 февраля 2018
• Послуга «Укрпошта SmartBox» стала доступною для клієнтів всієї України
• Продавать-не продавать: что решили с коммунальной недвижимостью
• Любовь Ушкало: «По расчистке от снега Славянск сработал не хуже других городов»
• В многоквартирном фонде подъезды расчищали и дворники, и жильцы
• Из-за снега КАТП не успевало вывозить мусор
• Служба «103»: было сложно, но справились
• Славянцы приняли участие в проекте «Путь на Бродвей»
• Славянску предлагают позаботиться о культурном наследии
• Мужская коллекция от бренда Oggi: стильное решение на любой случай жизни
31 января 2018
• «Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»
• За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов
• Передача «Лесной сказки» - схема или спасительный круг
• Историческая инсталляция и факельное шествие: в Славянске вспоминали героев Крут
• С 1 февраля все школы Славянска закрыты на карантин
• В Славянске с 25 января подорожала вода
30 января 2018
• Школьные музеи получили статус областных
• Роста травматизма не наблюдается
• Зачем многоэтажкам отключают газ
26 января 2018
• Участникам АТО предлагают курсы повышения квалификации
• Закон 7163: реинтеграция или деоккупация
• По «Лесной сказке» проведут общественные слушания
• Власти Славянска решили бороться со стихийными объявлениями
• Еще одна жительница Славянска воспользовалась программой «Тебя ждут дома»
• Трехлетний ребенок наглотался таблеток
• Пациента тубдиспансера поймали с коноплей
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Комментарии к статье «Мужская коллекция от бренда Oggi: стильное решение на любой случай жизни»
Современный мужчина нуждается в стильных, практичных, современных вещах, которые будут одинаково уместны как в офисе, так и на дружеской неформальной встрече и на романтическом свидании.