Форум местного развития поддержал передачу лагеря и пополнил свои ряды

В Славянске 6 февраля состоялся форму местного развития. Кроме городских властей и общественников, на нем присутствовали представители ПРООН. Мероприятие началось с минуты молчания в память славянского краеведа Анатолия Шамрая. Потом перешли к насущным вопросам. Их в повестке дня значилось три.

В Славянске появится центр для жертв насилия

Сначала поговорили о сотрудничестве ПРООН со славянским горсоветам в вопросах безопасности. Специалист ПРООН по социальной мобилизации громад Михаил Карелин проанонсировал открытие Центра для людей, пострадавших от гендерного насилия. Это заведение открылось в Славянске 7 февраля. По словам Карелина, аналогов ему в Украине не существует. Однако убедиться в этом лично журналисты не смогли, потому что месторасположение объекта по этическим соображениям и в целях безопасности не разглашается. Известно только, что на его организацию было потрачено более 40 тыс. евро. 10 тыс. из них предоставил местный бюджет, остальное - средства доноров.

Михаил Карелин еще раз подчеркнул, что форум задумывался как диалоговая платформа между местной властью, финансовыми донорами и активными общественниками. Он призвал общественные организации создавать грантовые проекты, касающиеся безопасности, и подавать их в ПРООН.

Его коллега Наталья Красковская подробнее остановилась на конкурсе грантов «Общественная безопасность», который сейчас проводит ПРООН. Подать заявку на участие может любая неправительственная неприбыльная организация. Проект может касаться безопасности города, улицы, отдельного дома или определенной группы лиц. В качестве примера, Красковская привела установку камер наблюдения в школах, на многоквартирных домах, освещение улиц и даже оборудование «умных» остановок. Особенно, по ее словам, это актуально для отдаленных районов, где школьникам приходится ждать транспорт, чтобы добраться до учебного заведения.

Присутствующих заинтересовал раздел «Безопасный дом». Как выяснилось, эта программа реализуется в содружестве с правоохранителями. Полицейские готовы выслушать аргументы жильцов конкретной многоэтажки и обсудить оборудование дома камерами наблюдения. Кроме того, жители могут напрямую обращаться к специалистам ПРООН. При этом домам, находящимся на обслуживании жэков, придется предварительно создать общественную организацию. А вот жители ОСМД и без того считаются отдельной организацией.

Форумчан стало больше

Начальник отдела по вопросам внутренний политики, по совместительству секретарь форума местного развития Дмитрий Кравченко доложил о представителях новых организаций, которые изъявили желание стать участниками форума. Таким образом, форум пополнился двумя сотрудниками патрульной полиции, председателем Донецкой областной общественной организации «Перемога», председателем реабилитационного комитета женщин с инвалидностью «Неонелла», частным предпринимателем. Кроме того, ГСЧС заменила имеющихся представителей на двух других.

Интересно, что посещаемость форума его членами оставляет желать лучшего. Начало заседания пришлось немного отложить, поскольку сначала не набрался кворум. В итоге из 40 действующих участников собрались 23. Среди новичков, которые были единогласно приняты в состав форма местного развития, двое также отсутствовали.

Остается добавить, что форум является открытой платформой и подать заявку на участие, по уверениям его председателя, заместителя городского головы Юрия Подлесного, может любой желающий.

Несказочная история с «Лесной сказкой»

Самым сложным оказался вопрос о передаче лагеря «Лесная сказка» в управление области. Спикерами по теме выступали те же чиновники, что и на общественных слушаниях, которые прошли в городе в конце января. «ТВ плюс» писала об этом в предыдущем номере.

Начальник отдела образования Игорь Рублевский рассказал о средствах, требующихся на подготовку лагеря к оздоровительному сезону.

Начальник отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александр Мищенко отчитался о количестве путевок, которые выделяет область для детского отдыха.

Начальник областного управления по вопросам физкультуры и спорта Владимир Мыцык, кроме озвученной ранее информации о необходимости поддержки спорта, рассказал, что именно планируется построить на месте «Лесной сказки».

Как выяснилось, предварительно реконструкция «потянет» на сумму. превышающую 400 млн грн. Эти деньги планируется привлечь из государственной казны. Как только сессия Славянского городского совета даст согласие, из областного бюджета будут выделены 4,5 млн гривен на составление проектно-сметной документации.

Строительство будет вестись в три очереди. Сначала возведут административный корпус, жилые корпуса, спортзал для проведения соревнований размером 47х26 м, залы для занятий разными видами борьбы, тренажерные залы. Во вторую очередь построят бассейн олимпийского размера - 8 дорожек длиной 50 метров. Сооружение предполагает трибуны, на которых во время проведения соревнований будут присутствовать зрители. В третью очередь планируется сооружение стадиона для футбола и легкоатлетических соревнований. Все объекты, заверил Владимир Мыцык, будут готовы принять соревнования областного, всеукраинского и международного уровня.

Передав лагерь, Славянск, судя по обещаниям областного чиновника, получит компенсацию в виде дополнительных путевок на оздоровление детей социально-незащищенных категорий.

Несмотря на эмоциональные выступления активистов, сводившиеся к тому, что «власть приходит и уходит, а собственность громады должна остаться», форум поддержал передачу лагеря области. Последнее слово в этом споре скажут славянские депутаты.