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Руслан Христов потратил грант на цифровой видеоэндоскоп

Антон Скворцов
15 февраля 2018 Просмотров: 29 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Медицинский центр Руслана Христова будет находиться в двухэтажном здании в районе роддома.

Участковый врач-фтизиатр Славянского противотуберкулезного диспансера и по совместительству предприниматель Руслан Христов, чей проект создания Центра медицинской практики и косметологии в конкурсном отборе набрал наибольшее количество баллов, потратил предоставленные областным и городским бюджетами 500 тысяч гривен на покупку инновационного видеоэндоскопического оборудования «Fujifilm».

Медицинская аппаратура такого уровня относится к экспертному классу и используется в медицинских институтах и областных лечебницах. Деньги оказались как нельзя кстати: без них давняя мечта - создать медицинский центр - вряд ли смогла претвориться в реальность. 

Цифровая видеоэндоскопия - метод качественно иного уровня, нежели традиционная эндоскопия, объясняет врач. На рабочем конце видеоэндоскопа имеется цифровая видеокамера, которая, в отличие от обычных устройств, позволяет получать изображение высокого разрешения. Благодаря этому, на картинке можно рассмотреть даже микроскопические детали, что очень важно для выявления заболеваний на ранних стадиях. Кроме того, видеоэндоскоп дает возможность исследовать ткани в глубину и в целом получать гораздо более информативную картину о состоянии внутренних органов пациента. 

До 2014 года Руслан Христов занимался медицинской практикой на Славкурорте. После одного из обстрелов его кабинет был полностью уничтожен. В нем не осталось ничего - ни оборудования, ни документов. 

«Было очень заманчиво приобрести оборудование для фиброскопии и зарабатывать, ведь этот бизнес приносит доход. Но я не позволил себе к этому возвратиться. К настоящему времени это оборудование уже морально устарело», - говорит специалист. 

Сейчас врач решил полностью сосредоточиться на создании нового центра, который будет размещаться в двухэтажном помещении на улице Университетской, рядом с роддомом. Это здание находится в собственности предпринимателя уже давно – с середины 2000-х. За это время была полностью перекрыта кровля, заменены окна, сделан балкон. 

Сейчас внутри помещения продолжаются ремонтные работы. Идет обшивка и отделка стен, установка дверей, монтаж системы отопления. Отапливаться здание будет с помощью электрических инфракрасных панелей, а в качестве резерва будет использоваться автономная твердотопливная котельная. 

К процессу обустройства помещений Руслан Христов подходит крайне тщательно и хочет добиться полного соответствия профильным стандартам, несмотря на трудоемкость и дороговизну работ. 

Согласно договору, подписанному с властями, на реализацию проекта предпринимателю отведен год. Этот срок истекает осенью. Однако Руслан Христов намерен презентовать результат раньше – к началу лета.

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Участковый врач-фтизиатр Славянского противотуберкулезного диспансера и по совместительству предприниматель Руслан Христов, чей проект создания Центра медицинской практики и косметологии в конкурсном отборе набрал наибольшее количество баллов, потратил предоставленные областным и городским бюджетами 500 тысяч гривен на покупку инновационного видеоэндоскопического оборудования «Fujifilm».

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