Из-за карантина в школах перенесут весенние каникулы

Повторный карантин в школах Славянска, скорее всего, продлится до 12 марта. Об этом на аппаратном совещании 6-го числа сообщил начальник отдела образования Игорь Рублевский. На занятия дети выйдут после того, как заболеваемость ОРВИ не будет превышать эпидпорога.

В связи с этим отдел образования счел целесообразным передвинуть сроки весенних каникул. Как рассказала замначальника гороо Марина Хохлова, по плану школьники должны были уйти на каникулы 26 марта и вновь сесть за парты 2 апреля.

- Однако в таком случае дети даже не успеют войти в рабочий режим. Поэтому было решено, что на каникулы учащиеся отправятся 9 апреля и приступят к занятиям 16-го числа, - объяснила Марина Хохлова.

Таким образом, считают чиновники, дети не успеют устать, смогут плодотворно отработать короткую, но важную четвертую четверть. Кроме того, это решение выгодно с экономической точки зрения, поскольку позволяет на неделю раньше завершить отопительный сезон в учреждениях образования.

Добавим также, что начальник горздрава Елена Джим развеяла циркулирующие по городу слухи о том, что карантин в Славянске введен из-за гепатита А либо кори.

- Гепатит А - заболевание, которое циркулирует в социуме постоянно, но его пики наблюдаются один раз в 7 лет. Сейчас мы входим в очередной пик. Ничего страшного в этом нет. Как нет и никакой надобности вводить из-за этого карантинные меры в учебных заведениях. Сколь-нибудь значительного скачка заболевших не наблюдается. Для профилактики следует просто соблюдать нормы гигиены, - рассказала она.

Не подтвердила Елена Джим и информацию о том, что в городе вновь началась вспышка кори. По ее словам, ситуация стабильная, и карантин в школах введен из-за сезонной заболеваемости ОРВИ.