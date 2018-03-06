|6 марта 2018
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Повторный карантин в школах Славянска, скорее всего, продлится до 12 марта. Об этом на аппаратном совещании 6-го числа сообщил начальник отдела образования Игорь Рублевский. На занятия дети выйдут после того, как заболеваемость ОРВИ не будет превышать эпидпорога.
В связи с этим отдел образования счел целесообразным передвинуть сроки весенних каникул. Как рассказала замначальника гороо Марина Хохлова, по плану школьники должны были уйти на каникулы 26 марта и вновь сесть за парты 2 апреля.
- Однако в таком случае дети даже не успеют войти в рабочий режим. Поэтому было решено, что на каникулы учащиеся отправятся 9 апреля и приступят к занятиям 16-го числа, - объяснила Марина Хохлова.
Таким образом, считают чиновники, дети не успеют устать, смогут плодотворно отработать короткую, но важную четвертую четверть. Кроме того, это решение выгодно с экономической точки зрения, поскольку позволяет на неделю раньше завершить отопительный сезон в учреждениях образования.
Добавим также, что начальник горздрава Елена Джим развеяла циркулирующие по городу слухи о том, что карантин в Славянске введен из-за гепатита А либо кори.
- Гепатит А - заболевание, которое циркулирует в социуме постоянно, но его пики наблюдаются один раз в 7 лет. Сейчас мы входим в очередной пик. Ничего страшного в этом нет. Как нет и никакой надобности вводить из-за этого карантинные меры в учебных заведениях. Сколь-нибудь значительного скачка заболевших не наблюдается. Для профилактики следует просто соблюдать нормы гигиены, - рассказала она.
Не подтвердила Елена Джим и информацию о том, что в городе вновь началась вспышка кори. По ее словам, ситуация стабильная, и карантин в школах введен из-за сезонной заболеваемости ОРВИ.
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• «Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»
• Из-за карантина в школах перенесут весенние каникулы
• В прошлом году бюджет Славянска превысил миллиард гривен
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• За универсамом появился временный пункт обогрева
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• Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца
• Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи
• Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП
• Сетевое общество: новые возможности, перспективы и сферы деятельности
• Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты
• Спасатели провели рейд по недостроям
• «Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию
• Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице
• Центру соцслужб прибавили штат
• Зарплату медикам дадут из местного бюджета
• Два памятника бойцам АТО стали городскими
• Бывший садик продают за полцены
• Центр реабилитации и грязелечения: предприятие создали, лечебниц еще нет
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Комментарии к статье «Из-за карантина в школах перенесут весенние каникулы»
Повторный карантин в школах Славянска, скорее всего, продлится до 12 марта. Об этом на аппаратном совещании 6-го числа сообщил начальник отдела образования Игорь Рублевский. На занятия дети выйдут после того, как заболеваемость ОРВИ не будет превышать эпидпорога.