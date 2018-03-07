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Фотофакт

Искусство или вандализм

В Славянске вспоминали историю города по старым фотографиям

Павел Коротенко
7 марта 2018 Просмотров: 118 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Необычное мероприятие, посвященное истории города, состоялось 3 марта в Центре культуры и окружающей среды на базе общественной организации "Фундация "Возраст счастья".

Дореволюционное фото

Спикерами встречи выступали краеведы-аматоры, занимающиеся изучением истории Славянска. Определенный пласт такой информации содержат фотографии, отражающие облик города с дореволюционных времен до нашего времени. Свою подборку фотографий представил краевед Дмитрий Журавлев, который более 10 лет занимается поиском старинных снимков на различных интернет-ресурсах, а также администрирует в социальной сети «Фейсбук» тематическую группу "Славянск на старых фотографиях". В сопровождении его рассказа участники мероприятия могли увидеть несохранившиеся дома и памятники, а также попробовать определить их прежнее месторасположение.

Фотопоказ дополнил комментариями краевед Андрей Пушкарь, рассказавший о том, что более всего фотоснимков было сделано в эпоху популярности видовых открыток 1912-1913 г.г. Следующая серия кадров сделана немцами в период оккупации Славянска (таких фотографий в последнее время обнаруживается все больше). Промежуток между этими периодами на фотографиях практически не отражен, но сравнение показывает, что с начала века и до 1942-1943 гг. архитектурный облик Славянска почти не менялся. Снимков разрушенного войной города, к сожалению, фактически не сохранилось.

Послевоенный период

Зато имеется достаточно много кадров, показывающих город в 1960-е и 1970-е годы. Многие из них принадлежат авторству Николая Кравелиса, выставка работ которого, кстати, открылась недавно в краеведческом музее. Этот пласт фотографий демонстрирует период застройки Славянска типовыми пятиэтажками. Как рассказал Андрей Пушкарь, в послевоенный период политика городского руководства была направлена не на сохранение исторического облика, а на строительство жилья. Сохранились воспоминания о том, что старые фундаменты не брала даже техника, а взрывчатку использовать было нельзя из-за уже построенных зданий. Подтверждает этот факт рельеф центральной площади, где сквозь асфальт проступает контур старого собора.

Очень мало осталось снимков бывшего центрального городского кладбища на улице Шевченко. О печальной судьбе этого наследия предков собравшиеся поговорили отдельно. Вспомнили неудачные попытки его восстановления и помянули "добрым словом" вандалов и гробокопателей, разворотивших в 1950-1960 гг. уникальные надгробья. 

Завершающим фрагментом мероприятия стало совместное разглядывание старых семейных альбомов, принесенных по просьбе организаторов участниками встречи. Вспоминая улицы Славянска полувековой и более давности, краеведы-любители сетовали на то, что город так и не развернул широкую кампанию по поиску и систематизации исторических фотографий, хранящихся в семейных архивах славянцев, и эту работу приходится выполнять энтузиастам. После захватывающей виртуальной экскурсии по старому городу важность такого проекта все признали безусловной.

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Комментарии к статье «В Славянске вспоминали историю города по старым фотографиям»

Необычное мероприятие, посвященное истории города, состоялось 3 марта в Центре культуры и окружающей среды на базе общественной организации "Фундация "Возраст счастья".

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