«Родничок» показал отчетный концерт

|7 марта 2018
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Весна пришла! И хотя погода еще никак не напоминает об этом, о наступлении долгожданной поры свидетельствует отчетный концерт образцового ансамбля народного танца «Родничок», который традиционно проходит в первые дни марта.
В этом году грандиозное танцевальное действо по уже сложившейся традиции принимал главный корпус Донбасского государственного педуниверситета. В воскресенье, 4 марта, на сцене актового зала свое мастерство демонстрировали все участники прославленного коллектива – от малышей, которые только-только делают первые шаги к сценическому мастерству, до именитых танцоров, заслуживших признание на всеукраинских и международных фестивалях.
Все, кто не поленился прийти в этот день на концерт, получили возможность на два часа окунуться в мир звуков, ритмов и красок, насладиться национальным колоритом, полюбоваться впечатляющей хореографией, ощутить энергетику народного танца, которую мастерски передал в своих постановках руководитель ансамбля «Родничок», балетмейстер Владимир Котов. Среди них были как классические композиции, созданные на основе фольклорного наследия Украины и других стран мира, так и хореографические номера в современном стиле. Большинство постановок неоднократно становились лауреатами областных, всеукраинских и международных фестивалей и конкурсов и стали достоянием «Золотого фонда» прославленного коллектива.
Но не только народные танцы были представлены зрителям в этот вечер: внесли свою лепту воспитанницы Виктории Котовой, продемонстрировавшие несколько номеров из репертуара студии восточного танца «Оазис».
Неоценим вклад балетмейстера, заслуженного работника культуры Украины Владимира Котова в развитие творческих способностей подрастающего поколения, воспитание у детей художественного вкуса и чувства прекрасного. Через «Родничок» прошло не одно поколение славянцев, и многие из его воспитанников добились выдающихся успехов на танцевальном поприще. Наградой мастеру стали овации, которые в его честь устроили благодарные зрители.
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6 марта 2018
• Контейнеры продолжают гореть
• В Славянске прошли школьные соревнования по волейболу среди девочек
• УЖКХ обещает выяснить происхождение котлованов в центре города
• С гололедом борются по мере сил
• Леся Цуренко завоевала второй трофей на турнире в Акапулько
• Славянск принял чемпионат Донецкой области по дзюдо
• Квартирный вопрос как повод для скандала
• «Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»
• Из-за карантина в школах перенесут весенние каникулы
• В прошлом году бюджет Славянска превысил миллиард гривен
• В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки
2 марта 2018
• Карантин в школах Славянска: дубль второй
• За универсамом появился временный пункт обогрева
• Почему в бассейне до сих пор не построили подъемник
• Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца
• Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи
• Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП
• Сетевое общество: новые возможности, перспективы и сферы деятельности
• Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты
• Спасатели провели рейд по недостроям
• «Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию
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Комментарии к статье ««Родничок» показал отчетный концерт»
Весна пришла! И хотя погода еще никак не напоминает об этом, о наступлении долгожданной поры свидетельствует отчетный концерт образцового ансамбля народного танца «Родничок», который традиционно проходит в первые дни марта.