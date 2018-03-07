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Фотофакт

Искусство или вандализм

«Родничок» показал отчетный концерт

Антон Скворцов
7 марта 2018 Просмотров: 95 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Весна пришла! И хотя погода еще никак не напоминает об этом, о наступлении долгожданной поры свидетельствует отчетный концерт образцового ансамбля народного танца «Родничок», который традиционно проходит в первые дни марта.

В этом году грандиозное танцевальное действо по уже сложившейся традиции принимал главный корпус Донбасского государственного педуниверситета. В воскресенье, 4 марта, на сцене актового зала свое мастерство демонстрировали все участники прославленного коллектива – от малышей, которые только-только делают первые шаги к сценическому мастерству, до именитых танцоров, заслуживших признание на всеукраинских и международных фестивалях. 

Все, кто не поленился прийти в этот день на концерт, получили возможность на два часа окунуться в мир звуков, ритмов и красок, насладиться национальным колоритом, полюбоваться впечатляющей хореографией, ощутить энергетику народного танца, которую мастерски передал в своих постановках руководитель ансамбля «Родничок», балетмейстер Владимир Котов. Среди них были как классические композиции, созданные на основе фольклорного наследия Украины и других стран мира, так и хореографические номера в современном стиле. Большинство постановок неоднократно становились лауреатами областных, всеукраинских и международных фестивалей и конкурсов и стали достоянием «Золотого фонда» прославленного коллектива. 

Но не только народные танцы были представлены зрителям в этот вечер: внесли свою лепту воспитанницы Виктории Котовой, продемонстрировавшие несколько номеров из репертуара студии восточного танца «Оазис».  

Неоценим вклад балетмейстера, заслуженного работника культуры Украины Владимира Котова в развитие творческих способностей подрастающего поколения, воспитание у детей художественного вкуса и чувства прекрасного. Через «Родничок» прошло не одно поколение славянцев, и многие из его воспитанников добились выдающихся успехов на танцевальном поприще. Наградой мастеру стали овации, которые в его честь устроили благодарные зрители.

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Комментарии к статье ««Родничок» показал отчетный концерт»

Весна пришла! И хотя погода еще никак не напоминает об этом, о наступлении долгожданной поры свидетельствует отчетный концерт образцового ансамбля народного танца «Родничок», который традиционно проходит в первые дни марта.

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