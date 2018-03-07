Славянские волонтеры организовали массовую стерилизацию бездомных собак

|7 марта 2018
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На прошлой неделе в Славянске впервые прошла массовая стерилизация бездомных собак. В течение двух дней – 28 февраля и 1 марта – в городе работал врач общественной организации «Ветеринары без границ» Виктор Воротников, оперировавший животных в собственной передвижной амбулатории.
Он приехал в Славянск по приглашению волонтеров местной зоозащитной организации «Дай шанс», которые выступили инициаторами акции и собрали деньги для ее проведения. Всего были прооперированы 35 собак – 28 сук и 7 кобелей, что обошлось в 16,5 тыс. грн. Благодаря неравнодушным гражданам, в течение недели удалось собрать 11 тысяч. С остальной суммой врач согласился подождать, поэтому общественники очень рассчитывают на дальнейшую поддержку.
Стерилизация – наиболее гуманный и действенный метод регулирования популяции беспризорных собак, утверждает руководитель ОО «Дай шанс» Оксана Церковная. Полностью избавиться от них невозможно, да и незачем, поскольку данная ниша в животном царстве непременно заполнится чем-то другим: в лучшем случае, такими же бродячими собаками, в худшем - обитателями дикой природы.
Большая часть животных, которых стерилизовал Виктор Воротников, живут на территории КАТП. Несколько особей привезли из других микрорайонов города. Одну собаку после операции решила забрать себе местная жительница.
Для послеоперационного содержания волонтеры обеспечили все необходимые условия - теплую комнату, медикаменты, перевязочные материалы и так далее. Впрочем, особого ухода после хирургического вмешательства животные не требуют – врач оперирует очень аккуратно, с минимальными последствиями для здоровья четвероногих пациентов. Кроме основной процедуры, он проводит и дополнительные манипуляции – обработку от паразитов, делает прививку от бешенства и вводит иммуностимулирующий препарат. Спустя всего лишь сутки животные почти полностью восстанавливаются – если, конечно, у них нет каких-либо патологий.
Стоит отметить, что врач работает только с общественными организациями и волонтерами. Если договоренность с ним удастся продлить, то стерилизацией «Шанс» намерен заниматься и в дальнейшем.
Оксана Церковная говорит, что в ряде городов Донецкой области – например, Бахмуте, Доброполье и Курахово – власти выделяют деньги на стерилизацию из местного бюджета. Было бы неплохо, если бы такую возможность рассмотрели и власти Славянска, считает она.
Вообще же, говорит глава ОО «Дай шанс», отношение к бездомным животным со стороны людей в нашей стране порой возмущает. По ее мнению, человеку должно быть свойственно относиться к живым существам с любовью, в то время как зачастую приходится наблюдать прямо противоположное.
По мнению Оксаны Церковной, воспитывать в людях сострадание необходимо уже со школьной скамьи. С этой целью «Дай шанс» обратился в отдел образования с предложением провести в школах уроки доброты с представителями киевского благотворительного фонда «Happy paw».
«Очень хочется, чтобы эта инициатива была поддержана, и чтобы в детских сердцах появлялось сострадание и правильное отношение к нашим меньшим братьям», - считает волонтер.
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• Как развивать зеленый туризм на Донетчине
• «Родничок» показал отчетный концерт
• В Славянске вспоминали историю города по старым фотографиям
6 марта 2018
• Контейнеры продолжают гореть
• В Славянске прошли школьные соревнования по волейболу среди девочек
• УЖКХ обещает выяснить происхождение котлованов в центре города
• С гололедом борются по мере сил
• Леся Цуренко завоевала второй трофей на турнире в Акапулько
• Славянск принял чемпионат Донецкой области по дзюдо
• Квартирный вопрос как повод для скандала
• «Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»
• Из-за карантина в школах перенесут весенние каникулы
• В прошлом году бюджет Славянска превысил миллиард гривен
• В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки
2 марта 2018
• Карантин в школах Славянска: дубль второй
• За универсамом появился временный пункт обогрева
• Почему в бассейне до сих пор не построили подъемник
• Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца
• Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи
• Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП
• Сетевое общество: новые возможности, перспективы и сферы деятельности
• Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты
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На прошлой неделе в Славянске впервые прошла массовая стерилизация бездомных собак. В течение двух дней – 28 февраля и 1 марта – в городе работал врач общественной организации «Ветеринары без границ» Виктор Воротников, оперировавший животных в собственной передвижной амбулатории.