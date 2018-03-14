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Фотофакт

Фрагменты мирового океана

ОРВИ идут на спад

Антон Скворцов
14 марта 2018 Просмотров: 79 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями в Славянске снижается.

По данным лабораторного центра, если на позапрошлой неделе заболеваемость школьников превышала эпидемический порог на 143%, то на прошлой неделе эта цифра уменьшилась до 27%. 

Заболеваемость населения города в целом критического уровня не превышает.

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Комментарии к статье «ОРВИ идут на спад»

Заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями в Славянске снижается.

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