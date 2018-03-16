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Фотофакт

Фрагменты мирового океана

В Славянске отметили 204-й день рождения Тараса Шевченко

Павел Коротенко
16 марта 2018 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

По сложившейся годами традиции в Славянске день рождения Кобзаря отметили сразу двумя митингами - официальным и общественным. Оба прошли 9 марта у памятника Тарасу Шевченко и закончились возложением цветов к бюсту поэта.

Нужно отметить, что накануне памятной даты анонсировалось только одно мероприятие, организованное городской организацией Всеукраинского общества "Просвіта". О митинге исполкома до момента его проведения знал очень узкий круг людей, что отразилось на массовости события. В 9:00 к памятнику подъехала для возложения цветов немногочисленная делегация, возглавляемая заммэра Юрием Подлесным, в которую вошли также представители военного комиссариата и военнослужащие в/ч 3035. Отсутствие рекламы по этому мероприятию вызвало недоумение у участников митинга, состоявшегося на том же месте час спустя.

К 10:00 к памятнику Тарасу Шевченко подошла группа, состоявшая из нескольких десятков горожан - активистов общественных организаций, политических объединений, духовенства и просто не равнодушных к памятной дате жителей Славянска. Мероприятие проходило в формате "открытый микрофон" и продолжалось около часа.

Большую часть времени собравшиеся читали произведения Кобзаря и проецировали его строки на сегодняшнюю страницу украинской истории. Нужно признать, что многое из прозвучавшего попадало "не в бровь, а в глаз". Особенно четко проступал в речах декламаторов призыв к украинскому народу выйти из гражданского анабиоза и начать строить новое общество, не дожидаясь милости "сверху". Другой посыл касался сохранения национальной культуры и, в первую очередь, своего языка. В этом контексте собравшиеся поддержали отмену закона «Колесниченко-Кивалова», подрывавшего приоритет украинского языка как единственного государственного.

Много говорили участники митинга и о самом Шевченко, об уникальности его судьбы и значимости творческого наследия для независимой Украины. Этот тематический дискурс дополнили минутой молчания в память о тех, кто погиб за независимость страны в наши дни. Завершилось мероприятие совместным исполнением песни "Реве та стогне Дніпр широкий" и возложением букетов к памятнику.

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Комментарии к статье «В Славянске отметили 204-й день рождения Тараса Шевченко»

По сложившейся годами традиции в Славянске день рождения Кобзаря отметили сразу двумя митингами - официальным и общественным. Оба прошли 9 марта у памятника Тарасу Шевченко и закончились возложением цветов к бюсту поэта.

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