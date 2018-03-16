В Славянске отметили 204-й день рождения Тараса Шевченко

|16 марта 2018
|Просмотров: 61
|
По сложившейся годами традиции в Славянске день рождения Кобзаря отметили сразу двумя митингами - официальным и общественным. Оба прошли 9 марта у памятника Тарасу Шевченко и закончились возложением цветов к бюсту поэта.
Нужно отметить, что накануне памятной даты анонсировалось только одно мероприятие, организованное городской организацией Всеукраинского общества "Просвіта". О митинге исполкома до момента его проведения знал очень узкий круг людей, что отразилось на массовости события. В 9:00 к памятнику подъехала для возложения цветов немногочисленная делегация, возглавляемая заммэра Юрием Подлесным, в которую вошли также представители военного комиссариата и военнослужащие в/ч 3035. Отсутствие рекламы по этому мероприятию вызвало недоумение у участников митинга, состоявшегося на том же месте час спустя.
К 10:00 к памятнику Тарасу Шевченко подошла группа, состоявшая из нескольких десятков горожан - активистов общественных организаций, политических объединений, духовенства и просто не равнодушных к памятной дате жителей Славянска. Мероприятие проходило в формате "открытый микрофон" и продолжалось около часа.
Большую часть времени собравшиеся читали произведения Кобзаря и проецировали его строки на сегодняшнюю страницу украинской истории. Нужно признать, что многое из прозвучавшего попадало "не в бровь, а в глаз". Особенно четко проступал в речах декламаторов призыв к украинскому народу выйти из гражданского анабиоза и начать строить новое общество, не дожидаясь милости "сверху". Другой посыл касался сохранения национальной культуры и, в первую очередь, своего языка. В этом контексте собравшиеся поддержали отмену закона «Колесниченко-Кивалова», подрывавшего приоритет украинского языка как единственного государственного.
Много говорили участники митинга и о самом Шевченко, об уникальности его судьбы и значимости творческого наследия для независимой Украины. Этот тематический дискурс дополнили минутой молчания в память о тех, кто погиб за независимость страны в наши дни. Завершилось мероприятие совместным исполнением песни "Реве та стогне Дніпр широкий" и возложением букетов к памятнику.
16 марта 2018
• Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы
• Сколько стоит умереть в Славянске
• Что делать, если умер близкий человек
• Для розыска грабителя привлекли кинологов
• Ямы выкопали по заказу рекламщиков
• Защищаясь, женщина ударила бывшего сожителя ножом
• На Артема «минировали» «Брусничку»
• На горе Карачун открыли два новых памятника
• На рынке БЗС военные взорвали гранату из хулиганских побуждений
• В Славянске отметили 204-й день рождения Тараса Шевченко
• Председатель Славянской РГА готов выслушать конструктивную критику
• Проект дорожной развязки на Черевковке: вопросов больше, чем ответов
15 марта 2018
• В славянских школах появятся камеры видеонаблюдения
• Потомственная художница Олеся Вакуленко рассказала славянцам свою историю успеха
• «Весенний фристайл» собрал сто участников
14 марта 2018
• В 2018 году ГФРР готов профинансировать Славянску четыре инвестиционных проекта
• Славянцы получили единые квитанции на оплату жилкомуслуг
• В Славянске создают госпитальный совет
• На площади выступит военный оркестр
• Недвижимость в Праге - возможность выгодно вложить деньги
• Кронирование тополей ускорят
• «Роза-центр» жалуется на крематорий роддома
• «Славгорводоканалу» прикрутили воду и обещают отключить свет
• Отключение «Спрутом» дало первый результат
• Общежитие на Батюка, 8-а: исполком опять просят решить проблему
• В Славянске ищут покупателей на землю и не могут решить проблему с водой
• «Рома» - «Шахтер»: римский шлагбаум для «горняков» на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов
11 марта 2018
• «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
— 16 марта 2018 —
Однако все вышеописанные правила, существующие на протяжении многих лет, могут оказаться недействительными уже с 15 марта, когда вступят в силу поправки, внесенные в Уголовно-процессуальный кодекс с подачи нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового.
— 16 марта 2018 —
Гибель близкого человека всегда застает врасплох. Когда случается неизбежное, зачастую родные покойного находятся в таком ступоре, что не могут сообразить, как поступать в подобном случае. В то же время, существует четкий и несложный алгоритм действий, который следует соблюсти, чтобы избежать проблем с законом и совестью.
— 16 марта 2018 —
В честь Дня добровольца, который Украина отмечает 14 марта, в Славянске, на горе Карачун, состоялось открытие двух памятников. Они вошли в создающийся мемориальный комплекс, посвященный героям необъявленной войны.
— 15 марта 2018 —
Платформа инициатив "Теплица" в рамках проекта "Укрепление гражданского доверия" продолжает цикл встреч с интересными людьми. 11 марта здесь состоялась творческая презентация харьковского дизайнера и художницы Олеси Вакуленко.
Приветствую, гость! Вход
16 марта 2018
• Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы
• Сколько стоит умереть в Славянске
• Что делать, если умер близкий человек
• Для розыска грабителя привлекли кинологов
• Ямы выкопали по заказу рекламщиков
• Защищаясь, женщина ударила бывшего сожителя ножом
• На Артема «минировали» «Брусничку»
• На горе Карачун открыли два новых памятника
• На рынке БЗС военные взорвали гранату из хулиганских побуждений
• В Славянске отметили 204-й день рождения Тараса Шевченко
• Председатель Славянской РГА готов выслушать конструктивную критику
• Проект дорожной развязки на Черевковке: вопросов больше, чем ответов
15 марта 2018
• В славянских школах появятся камеры видеонаблюдения
• Потомственная художница Олеся Вакуленко рассказала славянцам свою историю успеха
• «Весенний фристайл» собрал сто участников
14 марта 2018
• В 2018 году ГФРР готов профинансировать Славянску четыре инвестиционных проекта
• Славянцы получили единые квитанции на оплату жилкомуслуг
• В Славянске создают госпитальный совет
• На площади выступит военный оркестр
• Недвижимость в Праге - возможность выгодно вложить деньги
• Кронирование тополей ускорят
• «Роза-центр» жалуется на крематорий роддома
• «Славгорводоканалу» прикрутили воду и обещают отключить свет
• Отключение «Спрутом» дало первый результат
• Общежитие на Батюка, 8-а: исполком опять просят решить проблему
• В Славянске ищут покупателей на землю и не могут решить проблему с водой
• «Рома» - «Шахтер»: римский шлагбаум для «горняков» на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов
11 марта 2018
• «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянске отметили 204-й день рождения Тараса Шевченко»
По сложившейся годами традиции в Славянске день рождения Кобзаря отметили сразу двумя митингами - официальным и общественным. Оба прошли 9 марта у памятника Тарасу Шевченко и закончились возложением цветов к бюсту поэта.