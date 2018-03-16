|16 марта 2018
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В честь Дня добровольца, который Украина отмечает 14 марта, в Славянске, на горе Карачун, состоялось открытие двух памятников. Они вошли в создающийся мемориальный комплекс, посвященный героям необъявленной войны.
Один из памятников представляет собой увековеченную в граните медаль «За освобождение Славянска». Второй - мемориальный знак, где указаны фамилии волонтеров, в том числе и славянских, которые помогают стране в непростое сегодняшнее время.
На мероприятии присутствовали военнослужащие, спасатели, полицейские, волонтеры и журналисты. Ни городских, ни районных представителей власти не наблюдалось. Исключение составляла председатель Андреевского поселкового совета Лилия Морокко. Впрочем, возможно, так произошло, поскольку широкой огласки анонс события, состоявшегося по инициативе киевского волонтера Марины Квитки, не получил.
Зато среди гостей присутствовала рок-группа из Броваров «Живые камни», которая исполнила для собравшихся свои песни.
В завершение митинга состоялось возложение цветов к монументам и панихида по всем, кто отдал жизнь за независимость Украины.
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• «Рома» - «Шахтер»: римский шлагбаум для «горняков» на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов
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Комментарии к статье «На горе Карачун открыли два новых памятника»
В честь Дня добровольца, который Украина отмечает 14 марта, в Славянске, на горе Карачун, состоялось открытие двух памятников. Они вошли в создающийся мемориальный комплекс, посвященный героям необъявленной войны.