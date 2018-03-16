Что делать, если умер близкий человек

Гибель близкого человека всегда застает врасплох. Когда случается неизбежное, зачастую родные покойного находятся в таком ступоре, что не могут сообразить, как поступать в подобном случае. В то же время, существует четкий и несложный алгоритм действий, который следует соблюсти, чтобы избежать проблем с законом и совестью.

Славянцы, пережившие горечь утраты, советуют не бросаться в панику и постараться действовать разумно.

Первое, что необходимо сделать, вызвать полицию, позвонив по номеру «102». И со стационарных, и с мобильных телефонов такой звонок совершается бесплатно. Как показывает практика, полицейские приезжают в течение 20-30 минут. Но гораздо ранее родственникам перезванивают правоохранители и сообщают, что необходимо сделать. Вернее - не делать.

- Нам перезвонили в течение 10 минут и попросили ничего не трогать в комнате. Объяснили, что наряд уже выехал, и скоро будет у нас. Дежурный разговаривал спокойно, вежливо и выражал сочувствие, - рассказывает жительница Славянска Елена, в январе нынешнего года похоронившая свекровь.

Все «народные эксперты» утверждают, что в «скорую помощь» в случае естественной смерти звонить не стоит. Все равно звонок будет переадресован в полицию. Отметим, что некоторые родственники боятся вызывать сотрудников полиции, так как опасаются, что их обвинят в убийстве. Однако, если преступления не было, эти опасения абсолютно беспочвенные.

- К нам приехал наряд полиции. Ребята зашли в бронежилетах, с автоматами. Но действовали вежливо и корректно. Осмотрели квартиру, попросили откинуть покрывало с тела. Описали все увиденное, зафиксировали позу, во что одет покойный. Внимательно осмотрели руки. Но шею не глянули. Я еще тогда подумал: «А если бы его повесили, а потом сняли?» Но, возможно, это как-то проявляется на теле, - рассказывает еще один славянец Вадим, в ноябре минувшего года потерявший отца.

Полицейские должны оставить телефоны морга, бригады, которая занимается доставкой туда покойных, и протокол для больницы.

И здесь все жители города, выступавшие экспертами для статьи, сходятся в одном. Родственники преклонных лет должны наблюдаться у семейного врача. Это позволит в дальнейшем избежать вопросов.

- Многие люди старшего поколения игнорируют докторов. Вот и получается, что по документам, дедушка 92 лет был абсолютно здоровым, и отчего скончался - неизвестно. В таком случае у полиции возникнут вопросы, и они могут настаивать на вскрытии. Если бы родственники хотя бы раз в два месяца вызывали врача на дом, это было бы отмечено в медицинской карте, и возрастная причина смерти не вызывала бы сомнений, - говорит Елена.

С такой ситуацией столкнулась Виктория, чья мама в июне пришлого года в 76 лет умерла от сердечного приступа. Несмотря на то, что женщина страдала от гипертонии и жаловалась на боль в сердце, к врачам она обращаться категорически не желала. Ей стало плохо ночью, сил хватило на один телефонный звонок - дочери. Но пока та доехала с другого конца города, было уже поздно.

- Нам пришлось пройти процедуру вскрытия, поскольку у мамы даже не было медицинской карты в больнице. Она консультировалась у соседки - такой же старушки-переселенки, которая когда-то в Луганской области работала медсестрой в хирургии. Переубедить маму я не могла. Муж посоветовал не нервировать ее и дать поступать так, как она хочет, - рассказывает Виктория.

Если вскрытие проводиться не будет, отправлять ли тело усопшего в морг, решают родственники. В любом случае в дальнейшем предстоит поход в амбулаторию по месту жительства, где семейный врач выпишет справку о смерти. Эта справка делится на две части. Одну из них следует отнести в полицию. Это можно сделать и позже, когда самые главные проблемы будут улажены.

Со второй частью справки, своим паспортом и паспортом умершего следует отправляться в рагс. Там родственники покойного получат свидетельство о смерти.

- Свидетельства выдают в порядке живой очереди. Эта процедура обычно занимает около получаса. Нужно будет отдать паспорт умершего и расписаться, - говорит Вадим, основываясь на собственном печальном опыте.

Со свидетельством о смерти родственники направляются в похоронное бюро. Представители этого коммунального учреждения выделяют место на кладбище. Здесь же можно заказать всю необходимую атрибутику, катафалк и рабочих, которые будут копать яму. Впрочем, можно ограничиться выделением места, а все остальное заказать в другом учреждении.

Отметим, что визит в похоронное бюро необходим, если похороны будут осуществляться на территории Славянска. Если же хоронить покойного решено на территории района, следует обращаться в сельский или поселковый совет.

Родственники военнослужащих или участников боевых действий Второй мировой, относящихся к высшему офицерскому составу (имеющих звание подполковника и выше), должны сообщить об утрате в военкомат. Согласно Уставу гарнизонной службы таким усопшим полагаются военные почести в виде эскорта и военного салюта.

Кроме этого, близким предстоит позаботиться о душе покойного и поминках. При желании, священника можно пригласить к дому, где будет проходить прощание, или провести панихиду в церкви. Здесь также могут попросить свидетельство о смерти.

А вот при заказе поминального обеда поверят на слово. Как говорят «народные эксперты», в среднем заказ обходится от 100 грн с человека и выше.

Стоит добавить, что на этом бумажная эпопея не закончится. Если умерший получал пенсию, родным предстоит получить компенсацию в пенсионном фонде. Она составляет два размера пенсионных выплат. Кроме того, если на семью была оформлена субсидия, об изменениях в ее составе следует сообщить в УСЗН.

Добавим, что с начала текущего года в Славянске умерли 507 человек.