Заболеваемость снижается

|20 марта 2018
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Уровень заболеваемости населения города острыми респираторно-вирусными инфекциями продолжает снижаться.
По данным СЭС, в течение минувшей недели зафиксированы 473 случая ОРВИ. Показатель заболеваемости среди взрослого населения ниже эпидемического порога на 50%, однако среди детей все еще продолжает оставаться выше критического уровня на 5,8%.
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• Что делать, если умер близкий человек
• Для розыска грабителя привлекли кинологов
• Ямы выкопали по заказу рекламщиков
• Светильники из Германии: преимущества и особенности
• Защищаясь, женщина ударила бывшего сожителя ножом
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• Потомственная художница Олеся Вакуленко рассказала славянцам свою историю успеха
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Уровень заболеваемости населения города острыми респираторно-вирусными инфекциями продолжает снижаться.