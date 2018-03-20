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Заболеваемость снижается

Антон Скворцов
20 марта 2018 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Уровень заболеваемости населения города острыми респираторно-вирусными инфекциями продолжает снижаться.

По данным СЭС, в течение минувшей недели зафиксированы 473 случая ОРВИ. Показатель заболеваемости среди взрослого населения ниже эпидемического порога на 50%, однако среди детей все еще продолжает оставаться выше критического уровня на 5,8%.

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Комментарии к статье «Заболеваемость снижается»

Уровень заболеваемости населения города острыми респираторно-вирусными инфекциями продолжает снижаться.

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