Славянцев ждут спектакль и концерт

— 16 марта 2018 —

Гибель близкого человека всегда застает врасплох. Когда случается неизбежное, зачастую родные покойного находятся в таком ступоре, что не могут сообразить, как поступать в подобном случае. В то же время, существует четкий и несложный алгоритм действий, который следует соблюсти, чтобы избежать проблем с законом и совестью.

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