Многопрофильный центр профобразования получил гран-при

Очередное участие в 9-й Международной выставке «Современные заведения образования-2018» и 7-й Международной выставке «World Edu», которые проходили в Киеве с 15 по 17 марта, принесло Славянскому многопрофильному региональному центру профессионального образования им. Петра Кривоноса гран-при и звание лидера в своей отрасли.

МРЦПО участвует в мероприятии ежегодно, каждый раз улучшая свои позиции. В прошлом году Центр завоевал золотую медаль, а в этом удостоился высшей награды. Кроме того, подготовленная учреждением презентация достижений и инновационных поисков в реформировании национальной сферы образования и науки была удостоена отдельного диплома, а директор МРЦПО Самандар Гусейнов награжден почетной грамотой за активную организаторскую и педагогическую деятельность.

В этом году выставки собрали 758 участников из 25 регионов Украины и 11-ти стран мира, в том числе Европы и США. В номинации «Профессиональное образование», которое представлял МРЦПО, за звание лучших соревновались 166 профильных учреждений и учебно-методических центров.