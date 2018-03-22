Сурок Тимка оплошал, а народный синоптик - пока нет

Интересно, что по всем прогнозам и приметам весна-2018 должна была оказаться ранней и теплой. В это охотно верилось до середины февраля, когда город и страну засыпало снегом.

Первым теплую весну предсказал сурок Тимка, проживающий на биостанции Харьковского национального университета им. Каразина. День 2 февраля выдался пасмурным, и сурок, не увидев своей тени, спокойно покинул нору. Согласно поверью, это означает, что зима скоро закончится и весна будет ранняя. По словам организаторов Дня сурка, прогнозы грызунов являются точными и сбываются в 75-90% случаев.

Вероятно, в этот раз мы попали в оставшиеся незначительные проценты, и сегодня сурок Тимка стал героем анекдотов.

Впрочем, впросак попало не только ни в чем не повинное разбуженное животное. Народные приметы, опираясь на вековые традиции, гласят, что ранняя Пасха всегда является предвестницей теплой ранней весны. В нынешнем году Пасха припадает на 8 апреля, по всем показателям она является ранней. Но с теплом случился явный промах.

И лишь народный синоптик Леонид Горбань, вопреки суркам и Укргидрометцентру прогнозировал, что март в Украине будет холодным, и ранней весны в этом году ждать не стоит. Синоптик руководствуется старинной методикой так называемого «Брюсового календаря», по которому прогноз погоды ведется по числовым рядам планет. По его наблюдениям, устойчивая плюсовая температура установится после 23 марта, да и то - лишь днем. Апрель тоже не порадует теплом - возможны осадки, не исключено, со снегом. На майские праздники, судя по прогнозам Горбаня, будет всего 7-9оС. А настоящая жара начнется лишь с 18 мая.