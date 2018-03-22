Мнение специалиста: холодный март Славянску подарило таяние льдов в Арктике

|22 марта 2018
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Необычно теплая зима и приходящий ей на смену снежный март постепенно становятся традицией. Шутки о чучеле Зимы, которое выжило в масленичном костре и мстит, и о марте, который вышел отработать за декабрь, потому что тот за него уже выходил, похоже, будут для нас суровой правдой жизни. Но можно ли, основываясь на погодных аномалиях, сделать вывод об изменении климата? Этот вопрос мы задали преподавателю естественных дисциплин СКНАУ Наталия Человьян.
Как оказалось, специалисты придерживаются на этот счет однозначного мнения. Ни за 5, ни за 20, ни даже за 100 лет собрать достоверные факты об изменениях климата нельзя.
- В этом процессе существует периодичность 3-4 столетия. Поэтому говорить о том, что в начале ХХ века были более снежные холодные зимы, некорректно. Вот в XVII веке, действительно, зимы были холоднее. А, например, в Крыму был резко континентальный климат, такой, как в нашей местности сейчас. Это связано со смещением магнитных полюсов и изменением орбиты земли. Такие процессы быстро не происходят, - объясняет биолог.
Тот факт, что в последние годы зимой почти не выпадает снег, обоснован научно. По словам Натальи Человьян, устойчивый зимний «плюс» на термометре связан с химическим загрязнением атмосферы. Соединения азота и диоксида серы связывают влажность в атмосфере и препятствуют выпадению осадков. А вот причиной холодного марта, судя по всему, является повышение температуры в Арктике.
- Полюса всегда влияют на погоду в более низких широтах. И потепление в Арктике, сокращение морского льда напрямую связаны с нашими холодными периодами. В начале марта состоялась онлайн-конференция генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Петтери Тааласа. Он рассказал, что в 2017 году средняя температура в арктических широтах на 3 градуса превысила норму, а нынешней зимой аномалии достигали 6 градусов. В марте площадь льда в Северном Ледовитом океане была рекордно маленькой для этого времени года. А ведь открытая вода всегда теплее, чем лед, и из-за этого растет температура воздуха. В итоге поток холодного воздуха в южные широты не такой мощный, как обычно. Как следствие, слабеет и западно-восточная струя, несущая циклоны по привычным путям. Вместо этого они мечутся по синусоиде: то с севера на юг, то с юга на север. Это называется меридиональный перенос воздушных масс, и он все чаще определяет нашу погоду. Нынешние арктические вторжения - именно этой природы. Воздух с севера «проваливается» слишком далеко на юг, - объясняет Наталья Человьян.
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• Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов
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• Оздоровление детей: что нового
• Какие дороги отремонтируют в этом году
• Мэра поздравили с днем рождения
21 марта 2018
• На Паралимпиаде в Пхенчхане Украина заняла 6-е место в медальном зачете
• Александр Гвоздик – «временный» чемпион мира по боксу
• Команда юношей ООШ №5 выиграла школьные городские соревнования
• Спортсмены БК «Триада» завоевали восемь медалей на чемпионате Украины по хортингу
• «Золото» Анны Савенко при четырех досрочных победах
• Монетизация льготного проезда в пассажирском транспорте: миф или реальность
20 марта 2018
• Славянцев ждут спектакль и концерт
• Что нужно для автоматического пересчета субсидий
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• Славянску обещают новую снегоуборочную технику
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• Для юных пловцов просят снизить стоимость абонемента
• Славянск вновь завалило снегом
16 марта 2018
• Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы
• Сколько стоит умереть в Славянске
• Что делать, если умер близкий человек
• Для розыска грабителя привлекли кинологов
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Необычно теплая зима и приходящий ей на смену снежный март постепенно становятся традицией. Шутки о чучеле Зимы, которое выжило в масленичном костре и мстит, и о марте, который вышел отработать за декабрь, потому что тот за него уже выходил, похоже, будут для нас суровой правдой жизни. Но можно ли, основываясь на погодных аномалиях, сделать вывод об изменении климата? Этот вопрос мы задали преподавателю естественных дисциплин СКНАУ Наталия Человьян.