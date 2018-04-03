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Фестивальные локации

Феєрверк призів від Укрпошти. Обмінюй посилки на подарунки
3 апреля 2018 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Учасником акції може стати фізична особа (без договірних відносин з ПАТ «Укрпошта») відправник посилок Укрпошта Експрес, Укрпошта Стандарт, Укрпошта SmartBox в одному з автоматизованих відділень Укрпошти або оформлених в особистому кабінеті з 1 березня до 30 квітня 2018 року.

Укрпошта розігрує подарункові сертифікати на шопінг (номінали: 200, 500, 1000 грн) та еко-сумки. Головний приз — сертифікат на подорож для двох* — розіграємо 10 травня 2018 року. Переможців визначаємо за допомогою сервісу Random.org. 

Перелік учасників акції формується автоматично на основі даних, які надходять у внутрішню систему обліку відправлень Укрпошти. Учасниками акції можуть бути лише фізичні особи. Співробітники ПАТ «Укрпошта» брати участь у розіграші подарунків не можуть.

Учасником розіграшу подарункових сертифікатів на шопінг (номінали: 200, 500, 1000 грн), еко-сумок, сертифікату на подорож для двох* стає кожен, хто з 01.03.2018 до 30.04.2018 року відправив посилку Укрпошта Експрес, Укрпошта Стандарт, Укрпошта SmartBox в одному з автоматизованих відділень Укрпошти або оформив відправлення посилки в особистому кабінеті на сайті.

Відправники, які оформлюють відправлення у відділенні, повинні залишити оператору номер мобільного телефону для інформування про виграш. Відправники, які виграють сертифікати на шопінг та еко-сумки, отримають SMS-повідомлення про виграш та можливу дату забору подарунка з відділення, в якому було здійснено відправлення. Інформація про результати проведення розіграшу сертифікату на подорож для двох* буде опублікована на сайті Укрпошти та на офіційній сторінці компанії у соціальній мережі Facebook.

Акція триває з 01.03.2018 до 30.04.2018 року на всій території України, крім АР Крим і тимчасово окупованих територій.

* Під подорожжю на двох слід розуміти подарунковий сертифікат на туристичну подорож номіналом 10 000 грн, спонсором якої є страхова компанія «Арсенал страхування». У випадку, якщо вартість обраної подорожі є більшою за суму подарункового сертифіката, різницю сплачує переможець. Сума подарункового сертифіката не може бути виплачена в грошовому еквіваленті.

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Комментарии к статье «Феєрверк призів від Укрпошти. Обмінюй посилки на подарунки»

Учасником акції може стати фізична особа (без договірних відносин з ПАТ «Укрпошта») відправник посилок Укрпошта Експрес, Укрпошта Стандарт, Укрпошта SmartBox в одному з автоматизованих відділень Укрпошти або оформлених в особистому кабінеті з 1 березня до 30 квітня 2018 року.

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