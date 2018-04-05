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Фотофакт

Как рождаются анекдоты

Поколение Z: гаджеты или книги

Светлана Вьюниченко
5 апреля 2018 Просмотров: 37 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Стереотип, сложившийся в обществе, утверждает, что современные дети читают мало. По большому счету, это уже превратилось в штамп: поколение Z выбирает пепси, задвигая книги.

Однако, как любой стереотип, этот постулат далек от истины. Разумеется, в современном обществе хватает подростков, которые книг не читают и последний раз в театре не были никогда. Но хватает и таких, для которых знания означают престиж, и чтение относится к разряду обязательных занятий. В среде современной молодежи существует довольно многочисленная прослойка, для которой быть умным и образованной - круто. При этом, как выяснилось из проведенных исследований, знания дети черпают практически полностью из книг. Интернет в этом случае конкуренции не представляет. Он может стать лишь площадкой, где эта книга будет найдена в электронном варианте. 

Блиц-опрос, проведенный среди старшеклассников местных школ, показал, что за книгами они проводят от 5 до 15 часов в неделю. Учебники в эту категорию не включались. Стоит отметить, что лишь 1,5 часа из потраченного на чтение времени приходится на компьютерные тексты. Подавляющее большинство опрошенных - 97% - назвали интернет и компьютер полем для игр, средством общения. Как источник информации старшеклассники поставили его лишь на 5-е место. 

Интересно, что масштабных исследований подросткового чтения в Украине, судя по всему, не проводилось. Из того, что удалось найти - опрос, проведенный Национальной государственной детской библиотекой в 2016 году. Его респондентами стали киевляне в возрасте 10-15 лет. Существует еще отчет европейского исследования EU Kids online, проведенный в том же 2016-м и раскрывающий влияние интернета на досуг школьников. Кроме того, локальные небольшие исследования подросткового чтения проводят библиотеки в разных городах.

Собрав воедино информацию, можно сделать вывод, что регулярно читают книги приблизительно 28% детей до 15 лет. Каждый третий из опрошенных отвечает, что «любит читать, но не хватает времени». В том, что не любит читать, признался примерно каждый десятый подросток.   

Среди читающих школьников девочки составляют 64%, остальные 36% приходятся на мальчиков. При этом лишь 13% детей ответили, что не представляют свою жизнь без книг. Среди этого количества 9% прочитывают более 4 книг в месяц, остальные - не менее двух. 

Исследование EU Kids online показывает, что у читающей публики, напомним, речь идет о 28% подростков, интернет не заменяет чтение. Они всего лишь проводят в нем меньше времени. При этом заядлые книгочеи меньше смотрят видеоролики - 49% против 57,6%, бродят по сайтам 14,8% против 19,2%, общаются в соцсетях 64,5% против 69%. 

Открывают исследования и еще один нюанс. С возрастом желание читать у детей пропадает. Судя по исследованию Национальной библиотеки, этот слом происходит между 11 и 12 годами. От 6 к 9 классу количество детей. «не представляющих себе жизни без книг» падает от 22 до 9%. Число тех, кто много читает, уменьшается с 34% до 16%. Количество не читающих вовсе увеличивается с 14% в 6-м классе до 37% в 9-м. 

Вероятно, свою роль играет и родительский контроль. Если досуг 10-летнего ребенка почти полностью контролируется родителями, уже к 12 годам он ослабевает, а к 15 часто становится условным. Блиц-опрос среди родителей 5-классников, проведенный в Славянске, показал,что лишь 14% детей берут книгу без напоминания и принуждения. Но под воздействием родителей это делают 59%.  

Справедливости ради стоит отметить, что данная тенденция не является чисто украинской. Например, английские исследования показывают, что среди юных жителей Туманной Альбиона книгочеев насчитывается лишь 32%, причем основное их количество приходится на 9-11-летних детей. В США 53% десятилетних детей читают каждый день для своего удовольствия. К 17 годам 78% детей открывают книгу один-два раза в год.

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Комментарии к статье «Поколение Z: гаджеты или книги»

Стереотип, сложившийся в обществе, утверждает, что современные дети читают мало. По большому счету, это уже превратилось в штамп: поколение Z выбирает пепси, задвигая книги.

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