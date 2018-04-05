Что предложит посетителям парк «Шелковичный» в 2018 году

Организационная фаза

Почти через 2 года после образования в Славянске волонтерского объединения «Клуб друзей парка «Шелковичный» активисты наконец "созрели" для создания и регистрации общественной организации. Она станет юридической площадкой для взаимодействия с городской властью и написания грантовых проектов для развития парковой территории. На учредительном собрании будущей организации определились, что возглавит ее Наталья Бондаренко, которая также руководит общественной фундацией "Возраст счастья". На заседании волонтеры обсудили некоторые нюансы уставных документов - с тем, чтобы в дальнейшем сообщество не замкнулось на внутренних задачах, а ориентировалось на пользу всему населению.

Активно прошло обсуждение примерной программы мероприятий, которые можно будет провести в Шелковичном с весны по осень. По этой теме выступал Иван Дедюхин, утвержденный на должность штатного сотрудника парка - менеджера по вопросам событийного наполнения территории. Такую штатную единицу, напомним, депутаты ввели в текущем году по инициативе общественности. К выполнению обязанностей новый сотрудник приступит с 1 мая.

Фестивали, соревнования, кинопоказы

По словам Ивана Дедюхина, график и вообще реальность отдельных мероприятий зависит от окончания начатых осенью строительных работ. В любом случае - несколько работающих объектов в парке уже имеются: спортплощадки для соревнований, эстакада для занятий танцами, летняя эстрада для вечеров поэзии, авторских встреч с музыкантами и кинопоказов. Найдется место и для выставок работ местных художников, мастер-классов по рукоделию и гончарному искусству, флешмобов и других "активностей".

Что касается фестивалей, то на сегодняшний день речь идет о ставшем традицией празднике "День народження країни" и нескольких событиях, пребывающих пока в стадии проекта. Среди них - многоформатный фестиваль для людей разного возраста, кулинарный фестиваль уличной еды, музыкальный "SpringFest" и "Фестиваль семьи", который инициаторы предлагают провести 2 июня.

Слабым местом в местной сфере культуры участники собрания признали малоразвитую систему анонсирования событий, которые буду проходить в парке. Даже с появлением социальных сетей информация такого рода распространяется в довольно узких кругах населения. Обсуждая этот аспект, друзья парка «Шелковичный» пришли к мнению, что если у славянцев выработается привычка каждые выходные приходить в городской парк, зная, что здесь обязательно происходит что-то интересное, то необходимость в анонсах отпадет сама собой. Но для того, чтобы такая привычка появилась, работать придется всем - и администрации, и общественникам.