Что предложит посетителям парк «Шелковичный» в 2018 году

|5 апреля 2018
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Друзья парка «Шелковичный» 29 марта провели учредительное собрание, на котором определились с руководителем общественной организации, обсудили ее устав и пообщались с будущим арт-менеджером культурного учреждения.
Почти через 2 года после образования в Славянске волонтерского объединения «Клуб друзей парка «Шелковичный» активисты наконец "созрели" для создания и регистрации общественной организации. Она станет юридической площадкой для взаимодействия с городской властью и написания грантовых проектов для развития парковой территории. На учредительном собрании будущей организации определились, что возглавит ее Наталья Бондаренко, которая также руководит общественной фундацией "Возраст счастья". На заседании волонтеры обсудили некоторые нюансы уставных документов - с тем, чтобы в дальнейшем сообщество не замкнулось на внутренних задачах, а ориентировалось на пользу всему населению.
Активно прошло обсуждение примерной программы мероприятий, которые можно будет провести в Шелковичном с весны по осень. По этой теме выступал Иван Дедюхин, утвержденный на должность штатного сотрудника парка - менеджера по вопросам событийного наполнения территории. Такую штатную единицу, напомним, депутаты ввели в текущем году по инициативе общественности. К выполнению обязанностей новый сотрудник приступит с 1 мая.
По словам Ивана Дедюхина, график и вообще реальность отдельных мероприятий зависит от окончания начатых осенью строительных работ. В любом случае - несколько работающих объектов в парке уже имеются: спортплощадки для соревнований, эстакада для занятий танцами, летняя эстрада для вечеров поэзии, авторских встреч с музыкантами и кинопоказов. Найдется место и для выставок работ местных художников, мастер-классов по рукоделию и гончарному искусству, флешмобов и других "активностей".
Что касается фестивалей, то на сегодняшний день речь идет о ставшем традицией празднике "День народження країни" и нескольких событиях, пребывающих пока в стадии проекта. Среди них - многоформатный фестиваль для людей разного возраста, кулинарный фестиваль уличной еды, музыкальный "SpringFest" и "Фестиваль семьи", который инициаторы предлагают провести 2 июня.
Слабым местом в местной сфере культуры участники собрания признали малоразвитую систему анонсирования событий, которые буду проходить в парке. Даже с появлением социальных сетей информация такого рода распространяется в довольно узких кругах населения. Обсуждая этот аспект, друзья парка «Шелковичный» пришли к мнению, что если у славянцев выработается привычка каждые выходные приходить в городской парк, зная, что здесь обязательно происходит что-то интересное, то необходимость в анонсах отпадет сама собой. Но для того, чтобы такая привычка появилась, работать придется всем - и администрации, и общественникам.
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• Что предложит посетителям парк «Шелковичный» в 2018 году
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• «Куличей и пряников от «Валенсии» хватит для всех жителей города» - участницы «Мини-мисс Славянск-2018» побывали на кондитерской фабрике
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• В Славянске вновь стерилизуют бродячих животных
• Велосипедисты и легкоатлеты Славянска открыли весенний сезон
• Поколение Z: гаджеты или книги
• Славянцам напомнили о недопустимости домашнего насилия
• Славянец Алексей Юков сыграл самого себя в фильме о войне
• Проезд в общественном транспорте дорожает
4 апреля 2018
• В Славянске начался сбор проектов по программе «Бюджет участия»
• В Славянске появилась электронная очередь на оформление паспорта
• «Реал» в Турине разгромил «Ювентус»
• КДЮСШ «Славхлеб» стал победителем «Финала четырех» по футболу
• Воспитанники СК «Боец» завоевали семь наград на чемпионате Украины по таиландскому боксу
• Лолита Волошина – серебряный призер чемпионата Украины по вольной борьбе
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Украины по дзюдо среди ветеранов
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Комментарии к статье «Что предложит посетителям парк «Шелковичный» в 2018 году»
Друзья парка «Шелковичный» 29 марта провели учредительное собрание, на котором определились с руководителем общественной организации, обсудили ее устав и пообщались с будущим арт-менеджером культурного учреждения.