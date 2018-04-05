Полезные советы при выборе сварочных инверторов

Разновидности сварочных инверторов

Купить инверторный сварочный аппарат может потребоваться не только организациям, но и домашним умельцам. Однако, стоит обратить внимание, что для каждого случая при выборе необходимо выставлять определенные требования. Для большего понимания, следует познакомиться с разновидностями агрегатов и их особенностями.

Сварочный аппарат инвертор может быть:

бытовым. Модификации с показателем токов в пределах 120-200А. Работы с таким агрегатом должны быть кратковременными или разовыми, в иных случаях, аппарат перегреется;

профессиональным. Модели с токовыми показателями 200-300А. Работы могут быть продолжительными и в больших объемах;

профессиональным. Модификации с высокими параметрами производительности и токовыми показателями 250-500А. Целесообразны для масштабных работ, выполняемых строительными и промышленными объектами.

Советы лицам, выбирающим сварочные инверторы

На сварочный инвертор цена складывается из ряда характеристик, в связи с этим, выбирая агрегат, важно грамотно обозначить критерии, что поспособствует эффективному решению задач при эксплуатации и экономии средств на приобретении. Особого внимания заслуживают показатели:

производительности, обозначаемая, исходя из объема работ, планируемых к выполнению за один цикл;

мощности. От которой зависит то, как долго функционирует агрегат без перерыва;

питающей сети. В нашем каталоге представлены модификации, эффективно функционирующие как при стабильной, так и нестабильной сети.

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